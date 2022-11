Spieszmy się kochać aplikacje Google. Street View idzie do kosza

Google wywołuje u mnie lekką nerwicę. Ilekroć wytworzy się we mnie więź z jakąś aplikacją, z tyłu głowy pojawia się myśl, że przecież to nie może trwać wiecznie. Myślami powracam do strony Google Graveyard – Killed by Google. To wirtualne cmentarzysko, na którym spoczywają usługi, aplikacje oraz sprzęt, które nie zasługują już na miłość swoich twórców.

Wystarczy wspomnieć, że tylko w tym roku ogłoszono pożegnanie z tak znanymi projektami jak Google Hangouts (komunikator) czy Google Stadia (usługa grania w chmurze). Do grona poległych dołączy wkrótce aplikacja Street View. Paradoksalnie niedawno obchodzono właśnie 15. rocznicę istnienia tej usługi. Czyżby ktoś przy tej okazji zajrzał do firmowego Excela? Przepraszam, Arkusza Google.

Komunikaty o zamknięciu aplikacji StreetView (źródło: 9to5Google)

Zanim zaczniecie w panice wyskakiwać z okien, sama usługa Street View pozostaje w nienaruszonym stanie. Wkrótce będzie jednak funkcjonować wyłącznie jako element Map Google

Wiele wskazuje na to, że ze sklepu Google Play oraz App Store zniknie za to samodzielna aplikacja, która służyła do przeglądania sferycznych zdjęć wykonanych z poziomu ulicy. Znaleziska dokonali dziennikarze serwisu 9To5Google, którzy zajrzeli do bebechów aplikacji w wersji 2.0.0.484371618 za pomocą narzędzia o nazwie APK Insight. Znaleźli tam komunikaty, które informują o wyłączeniu aplikacji w dn. 21 marca 2023 roku.

Czytaj też: Wiadomości Google przechodzą metamorfozę. Aplikacja dostanie nowe funkcje i wygląd

Co ciekawe, domyślnie wspomniane powiadomienia nie są jeszcze widoczne w aplikacji Street View, ale zespołowi 9To5Google udało się je włączyć. Przed wścibskim okiem użytkowników nie ukryjecie wstydliwej prawdy, Google! My już wszystko wiemy i podzielimy się tym ze światem.