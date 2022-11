Test Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC?

Wraz z kartą otrzymujemy przejściówkę z nowego złącza zasilania na 3x 8-pin oraz holder. Ten ostatni jest jednocześnie śrubokrętem, natomiast zdecydowanie się on przyda. Karta jest bowiem ponownie ciężką i dużą konstrukcją, która może opadać w slocie PCI.

Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC wygląda znakomicie. Ma ona podświetlenie z boku oraz z tyłu, które w połączeniu z całym designem naprawdę przypadło mi do gustu. Świetny jest również backplate. Całość jest również bardzo dobrze wykonana i bez wątpienia mamy do czynienia z jednym z najlepszych modeli RTX 4080.

Karta ma wymiary 357,6 x 149,3 x 70,1 mm, czyli identyczne jak w przypadku RTX 4090. Zajmuje więc ona 3,5 slotu PCI i wymaga naprawdę pojemnej obudowy. Waga wynosi 2,45 kg, czyli holder naprawdę powinien zostać wykorzystany. Zasilanie odbywa się ze złącza 16-pin, ale jest przejściówka na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz to 750 W. Karta ma również dwa złącza 4-pin w ramach FanConnect II. Wentylatory możecie więc podłączyć bezpośrednio do grafiki. Odnośnie wyjść obrazu to do dyspozycji mamy 2x HDMI 2.1a oraz 3x DisplayPort 1.4a.

Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech. Środkowy obraca się w przeciwną stronę do zewnętrznych, co ma pozytywnie wpływać na chłodzenie. Całość działa też półpasywnie, czyli w spoczynku będzie idealna cisza. Karta ma podwójny BIOS z wygodnym fizycznym przełącznikiem. Na obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2625 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px średnie zegary wynosiły 2834 MHz.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości wyniki są świetne i karta pokonuje RTX 3090 Ti. Widać jednak bottleneck. W grach takich jak Shadow of the Tomb Raider czy Cyberpunk 2077 wyniki są bardzo bliskie RTX 4090 i RTX 4080 to zdecydowanie karta do wyższych rozdzielczości.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości wyniki są ponownie znakomite i karta zapewnia w pełni płynną rozgrywkę. Różnice w stosunku do RTX 4090 są już również większe.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości RTX 4080 osiągnął we wszystkich tytułach średnio powyżej 60 fps, choć np. w Cyberpunk 2077 są to wyniki trochę lepsze od tej wartości. Karta spisuje się bardzo dobrze i spokojnie możecie odpalać gry na najwyższych detalach.

Temperatury

Na obu BIOSach Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC jest naprawdę chłodną kartą. Zastosowany cooler radzi sobie perfekcyjnie.

Głośność

W przypadku głośności mamy tę samą sytuację – na obu BIOSach jest bardzo cicho, a na Q Mode karta jest praktycznie niesłyszalna. W spoczynku całość działa oczywiście pasywnie. Wyniki są świetne i mamy do czynienia bez wątpienia z bardzo chłodną i cichą kartą.

Pobór mocy

Pobór mocy jest niższy niż w przypadku RTX 3080 12 GB. Biorąc pod uwagę znacznie wyższą wydajność to bez wątpienia jest pod tym względem również dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 180 MHz na rdzeniu i o 213 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Karta średnio wypada wydajniej niż RTX 3090 Ti. Różnice w 3840 x 2160 w stosunku do najwydajniejszego RTX 3090 Ti to ok. 19%, w stosunku do RTX 3080 12 GB przewaga wynosi ok. 36%. Strata to RTX 4090 w najwyższej z rozdzielczości to ok. 33%. Takie rezultaty są naprawdę fajne i bez wątpienia pozostawiają miejsce na RTX 4080 Ti. Model Asusa jest fabrycznie podkręcony i wyniki są bardzo bliskie modelowi Gainwarda, który ma minimalnie mocniejsze OC.

Test Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC to z pewnością bardzo udany model RTX 4080. Karta jest świetnie wykonana, choć trzeba tutaj pamiętać o jej sporych rozmiarach. Wygląda ona również znakomicie i zdecydowanie może się podobać. Plusem jest również FanConnect II, który pozwala na podłączenie dwóch wentylatorów bezpośrednio o grafiki. Producent dodaje również przejściówkę na 3x 8-pin oraz holder, który zdecydowanie się przyda.

Wydajność RTX 4080 plasuje kartę pomiędzy RTX 3090 Ti, a RTX 4090. Taka wydajność pozwala na uzyskanie średnio powyżej 60 fps w każdej z gier w rozdzielczości 3840 x 2160. Wyniki są więc świetne i karta bez wątpienia stanie się podstawowym wyborem w swojej cenie. Model Asusa jest cichy i chłodny niezależnie od wybranego BIOSu, co jest ogromnym plusem. Pobór mocy jest również poniżej RTX 3080 12 GB. Testowany model znakomicie się podkręca i możecie zyskać kilka darmowych fps, bez mocnego wpływu na temperatury czy głośność. Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC jest więc zdecydowanie jednym z najlepiej wykonanych RTX 4080 jakie znajdziecie na rynku.

Pozostaje kwestia ceny. Sugerowana kwota za RTX 4080 to 7049 zł, ale modele autorskie będą z pewnością droższe. Mam jednak nadzieję, że ceny nie będą zbyt bliskie RTX 4090, bowiem różnice w wydajności są tutaj większe i przy zbyt wysokich cenach może się okazać, że zakup RTX 4080 jest po prostu nieopłacalny. Jeśli chcecie płynnie grać w rozdzielczości 3840 x 2160, a cena RTX 4090 jest dla Was jednak za wysoka, to powinniście być zadowoleni z RTX 4080 w szczególności w wykonaniu Asusa.