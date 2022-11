Na łamach czasopisma naukowego Cell Reports Physical Science pojawiły się wyniki prac koreańskich naukowców z POSTECH, którzy opracowali stabilną i bezpieczną baterię cynkowo-jonową, która wykorzystuje wodę jako elektrolit. Anoda w tym akumulatorze zbudowana jest z cynku – pokryto ją dodatkową ochronną warstwą polimeru, który zapobiega korozji oraz poprawia wydajność elektrochemiczną akumulatora.

Baterie cynkowo-jonowe jako bezpieczniejsza alternatywa dla litowo-jonowych? Teraz jest to możliwe

Bateria cynkowo-jonowa jest bardzo obiecującym typem akumulatorów, który może zastąpić te konwencjonalne litowo-jonowe, których podstawowym problemem jest to, że elektrolit w nich zastosowany jest silnie łatwopalny, w związku z czym baterie tego rodzaju mogą czasami wybuchać.

Dotychczasowe prace na akumulatorami z anodą cynkową napotykały na problem korozji i powstawania dendrytów, co uniemożliwiało praktyczne zastosowanie tych baterii.

Koreańscy naukowcy postanowili pokryć anodę z cynku wielofunkcyjną warstwą ochronną z polimeru blokowego. Jak się okazuje, materiał ten jest elastyczny i rozciągliwy, więc wytrzyma ewentualne zmiany objętości akumulatora podczas cykli ładowania. Ponadto poprawia on stabilność elektrody, tłumiąc niepotrzebne reakcje elektrochemiczne na jej powierzchni.

To z pozoru drobne udogodnienie tak naprawdę pozbyło już jakichkolwiek wad baterie cynkowo-jonowe, co otwiera nową drogę do poważniejszych prac nad ich praktycznym zastosowaniem.