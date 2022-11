Black Friday – najlepsze tegoroczne promocje

Wiadomość jest stale aktualizowana. Wszystkie linki zamieszczone w tekście prowadzą Was prosto do promocyjnych ofert i otwierają się w nowej karcie przeglądarki.

Huawei (nie tylko) z laptopami

Z okazji tegorocznego Black Friday Huawei przecenił… chyba wszystko, a przynajmniej zdecydowaną większość dostępnych urządzeń lub też dodał do nich ciekawe dodatki.

Wybrane artykuły dostępne w ofercie Huawei Black Friday w sklepie huawei.pl można nabyć także korzystając z dodatkowych kuponów rabatowych – aby je zdobyć wystarczy zapisać się na stronie do newslettera i w pierwszym mailu otrzymamy komplet dostępnych kodów zniżkowych o wartości 50 zł (przy zakupach za minimum 299 zł), 200 zł (przy zakupach za minimum 1000 zł) oraz aż 500 zł (przy zakupach za minimum 3000 zł). Kupony można wykorzystać przy zakupie produktów oznaczonych specjalną ikoną.

Huawei MateBook E

W świetnych cenach są dostępne dwa laptopy, oba przecenione o 1100 zł. To kosztujący 2799 zł MateBook D14 w wariancie z procesorem Intel Core i5-1135G7, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB, a także Huawei MateBook E, czyli połączenie tabletu i laptopa. W nim znajdziemy procesor Intel Core i5-1130G7, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Oba laptopy pracują pod kontrolą Windowsa 11 i przy zakupie dostajemy w prezencie mysz Huawei CD23. Ich cenę można dalej obniżyć poprzez zastosowanie kodów rabatowych z newslettera.

Huawei FreeBuds 4

Warto też zwrócić uwagę, że przy zakupie laptopa można dodatkowo skorzystać z obniżonych cen przydatnych akcesoriów. A konkretnie routera Huawei WiFi AX2 za 49 zł zamiast 199 zł, ładowarki USB-C 65 W (z 2-metrowym przewodem!) za 99 zł zamiast 199 zł oraz słuchawki Huawei FreeBuds 4, które są przeceniony z 619 zł na 299 zł.

O 400 zł został z kolei przeceniony zegarek Huawei Watch GT3 Pro w wariacie Classic. Jego nowa cena to 1299 zł. Za to dostajemy niemal wszystko, co Huawei ma w zegarkowej ofercie – bardzo dobry ekran AMOLED, analizę EKG, śledzenie aktywności fizycznej w tym ogrom dyscyplin sportowych, śledzenie rytmu pracy serca czy natleniania krwi, dokładny GPS, możliwość prowadzenia rozmów i długo działający akumulator. Również w tym przypadku polecamy dodać przy finalizowaniu zamówienia dodatkowy kod rabatowy.

Huawei Mate 50 Pro

Przygotowano też promocję dla dwóch nowości, czyli smartfonu Huawei Mate 50 Pro, który jest sprzedawany w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds Pro 2, przedłużoną gwarancją i dodatkowym etui, a także uzdolniony medycznie zegarek Huawei Watch D. Do niego również dostaniemy przedłużoną gwarancję oraz wagę Huawei Scale 3.

Wszystkie promocje Huawei z okazji Black Friday znajdziecie pod tym adresem. Warto też zaglądać na stronę główną huawei.pl, bo Black Friday to nie koniec promocji, jakie przygotował dla nas Huawei.