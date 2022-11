Black Friday – przyśpiesz Internet z routerami Tenda

System mesh Tenda Nova MW12

Rozprowadzenie sygnału Wi-Fi po dużym mieszkaniu i domu to trudne zadanie, któremu często nie mogą podołać routery jednoelementowe. Z pomocą wtedy przychodzą systemy mesh, składające się z kilku współpracujących stacji bazowych. Takim właśnie urządzeniem jest Tenda Nova MW12.

Zestaw Tenda Nova MW12 składa się z dwóch lub trzech satelitów, które wyróżniają się prostym, ale bardzo wdzięcznym wzornictwem. Można postawić w wybranym miejscu albo powiesić na ścianie, w zależności od potrzeb. Porty schowane są na dole każdej kostki, dzięki czemu możemy uniknąć zwyczajowej plątaniny kabli wystającej z tylnej ścianki.

Wewnątrz mamy do czynienia z urządzeniem Wi-Fi 5, klasy AC2100, trójpasmowym – w paśmie 2,4 GHz maksymalny transfer wynosi 300 Mbps, do tego mamy dwa pasma 5 GHz, każde o przepustowości 867 Mbps. Taki układ ułatwia wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi satelitami bez zapychania kanału dla urządzeń. Poziom zabezpieczeń to WPA2.

Tenda Nova MW12 dostępny jest w trójpaku, w cenie około 850 zł, dwupaku w cenie około 599 zł i jako pojedyncze urządzenie w cenie 349 zł – ten ostatni wariant zalecany jest raczej jako element służący do rozbudowy systemu, a nie podstawowy.

Karta sieciowa Tenda U18a

Szybkie połączenie z Internetem wymaga poza sprawnym i wydajnym routerem także odpowiednio mocnej karty sieciowej. Często okazuje się, że wbudowane w nasze urządzenia Wi-Fi są przestarzałe, lub z innych powodów nie zapewnia odpowiedniej wydajności – warto wtedy sięgnąć po urządzenie zewnętrzne, takie jak Tenda U18a.

Tenda U18a wyróżnia się przede wszystkim niezwykłym wzornictwem, dzięki któremu jako żywo przypomina futurystyczny statek kosmiczny rodem wprost z Gwiezdnych Wojen. Wewnątrz jest to jednak nowoczesna dwupasmowa karta sieciowa Wi-Fi 6 klasy AX1800, która daje radę w 2,4 GHz rozwinąć prędkość do 574 Mbps, a w 5 GHz 1201 Mbps. Para anten o uzysku 5 dBi zapewnia dużą siłę sygnału i dobry zasięg.

Tenda U18a jest urządzeniem typu plug and play – w systemach Windows 10 i nowszych nie wymaga ręcznej instalacji sterowników. Do pracy korzysta z połączenia kablowego z portem USB 3.0 – dzięki temu nie przeszkadza i łatwiej znaleźć miejsce z odpowiednią siłą sygnału z routera.

Kartę Tenda U18a kupić można w cenie 189 zł.

Kamera wewnętrzna Tenda CP6

Kamera do monitoringu wewnętrznego nie jest częstym gościem w naszych domach, ale są sytuacje, gdy okazuje się niezastąpiona. Wybór właściwego urządzenia zależy od zasobności portfela i wymagań co do sprzętu, jednak warto zwrócić uwagę na Tendę CP6, którą mój redakcyjny kolega podczas testów uznał za kamerę „dobrą i tanią”.

Tenda CP6 może pracować poprzez Wi-Fi lub Ethernet. Urządzenie jest niedużą wieżyczką z matkowego plastiku, przystosowaną do postawienia na biurku lub montażu na suficie. Wewnątrz znajduje się zestaw diod doświetlających IR, wspomagających pracę sensora 3 Mpix i obiektywu 4 mm f/2.2. Rozdzielczość nagrania wynosi maksymalnie 2304 x 1296 pikseli przy 20 klatkach na sekundę.

Kamera posiada funkcje śledzenia – obrót na boki całego modułu obejmuje 180°, do tego wewnątrz poruszany jest obiektyw za pomocą siłowników, w zakresie 90° w górę i 65° w dół. Czułość wykrywania ruchu i pracę alarmu można regulować.

Najistotniejsza jednak w CP6 jest cena – kamerę można nabyć w cenie już 79 zł.

Na zakończenie

Godnych uwagi akcesoriów sieciowych Tenda jest oczywiście więcej. Przyzwoita jakość i generalnie atrakcyjne ceny czynią je bardzo sensowną propozycją dla każdego.