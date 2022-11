Dopóki ceny będą tak wysokie, dopóty VR nie będzie powszechny. Cena PlayStation VR2 przebija cenę PS5

Zabawa w VR od dawna jest droga i Sony tego nie zmieni

Sprzęt do grania w VR jest ulepszany z roku na rok, staje się coraz potężniejszy i jeszcze lepiej pozwala zanurzyć się w wirtualnych światach, dzięki bardziej zaawansowanym ekranom, czujnikom, kontrolerom i nawet grom, które są lepiej projektowane z myślą o tym “nowym wymiarze grania”. Niestety ciągle jest drogi i do tego wymaga posiadania równie wydajnego sprzętu (komputera lub konsoli), co znacząco utrudnia tej formie rozrywki przebicie się do mainstreamu. Patrząc na oferty w polskich sklepach, większość zestawów VR kosztuje ponad 2500 złotych, ale w tak “niskiej” cenie jest dostępny tylko Oculus Quest 2, mający swoje ograniczenia.

Solidne zestawy zaczynają się już od ponad 3000 złotych, oferując wyższe rozdzielczości i pole widzenia, czego przykładem jest m.in. HTC Vive Pro 2 (3799 zł za gogle i 6699 zł za pełen zestaw osprzętu), HP Reverb G2 (3199 zł), czy HTC Focus 3. Jest to spowodowane całą masą czynników na czele z dopiero co rozwijającą się technologią (wbrew pozorom, nadal daleko jej do ideału) na czele. Nie pomagają też ciągle trwające badania i eksperymenty w dążeniu do “idealnego zestawu VR”, niszowy rynek zbytu i sam poziom skomplikowania tychże sprzętów, które są arcytrudnym do zaprojektowania połączeniem wyświetlaczy, sprzętu obliczeniowego, czujników i optyki.

Cena PlayStation VR2 jest wyższa od podstawowego PS5

Konsolowe zestawy do VR wydają się z kolei idealnym rozwiązaniem wszystkich standardowych problemów z zakupem tego typu sprzętu na własny użytek. Nie wymagają kompletowania wydajnego zestawu komputerowego za grube tysiące i z racji bezpośredniego związku z konsolami, są nawet (zwykle) wykorzystywane w dobrym do tego miejscu, czyli w przestronnych salonach. Same w sobie konsole są też bardziej rozpowszechnione niż high-endowe PCty, co z marszu dorzuca kolejną cegiełkę do potencjalnego wzrostu ich popularności… w teorii.

W praktyce cena PlayStation VR2 udowodniła nam, że granie w VR na konsolach też do tanich nie należy, bo tak jak za konsolę z napędem optycznym trzeba wyłożyć prawie 4000 zł, tak zestaw do VR (gogle PS VR2, kontrolery PS VR2 Sense oraz nieokreślone słuchawki) kosztuje całe 599,99 euro. To więcej, niż cena PS5 w tej samej walucie, a patrząc na ceny konsoli na naszym rynku również możemy spodziewać się ceny oscylującej w okolicach 4000 zł. W praktyce zestaw do VR jest droższy od podstawowej wersji konsoli, więc jeśli macie na niego ochotę, zacznijcie zbierać zaskórniaki. Zwłaszcza że czasu do jego premiery jest jeszcze sporo, bo ta będzie miała miejsce 22 lutego 2023 roku.

Przechodząc do szczegółów specyfikacji, PS VR2 podpinamy do PS5 poprzez przewód USB-C (to dobra wiadomość), a wbudowane w zestaw dwa wyświetlacze OLED zapewniają rozdzielczość 2000 x 2040 pikseli na oko o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sony wyposażyło ten zestaw w cztery kamery do śledzenia ruchów głowy i kontrolera, a także kamerę IR dla każdego oka specjalnie do śledzenia ruchu gałek ocznych, co przyda się w optymalizowaniu gier i dokładnym renderowaniu tylko tego, na co patrzy gracz.