Home Tech Chińczycy rzucają rękawicę Intelowi i AMD. Procesory Loongson obiecują wydajność Ryzenów

Chińczycy rzucają rękawicę Intelowi i AMD. Procesory Loongson obiecują wydajność Ryzenów

“Nie powalają wydajnością, ale za to są niedostępne” – tak w skrócie można opisać chińskie procesory wszelkiego typu, które regularnie wpadają w światło dzienne w dniu premier i zapowiedzi, a potem słuch o nich ginie. Sukcesem jest moment, w którym to jakiś CPU lub GPU po oficjalnej premierze rzeczywiście znajdzie się na rynku, ale zwykle jest to wyłącznie rynek lokalny, a nie światowy. Trend ten mają zmienić procesory chińskiej firmy Loongson Technology, która pochwaliła się swoimi nowymi osiągnięciami.