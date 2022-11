Chińskie wojsko pokazało nowego drona. Wing Loong-3 jest zdolny do międzykontynentalnych ataków

Wing Loong-3 to dron o niebywałym zasięgu. W rękach wojska może zdziałać wiele, dlatego dobrze będzie, jeśli nie trafi do arsenału terrorystów

Jeśli amerykańskie drony są wam doskonale znane, to z całą pewnością zobaczycie w Wing Loong-3 chiński odpowiednik drona Reaper lub Predator pod kątem ich możliwości. Te drony są używane przez wojsko amerykańskie i wykorzystywane przez Chiny do operacji na średniej wysokości i okazałych dystansach. Stąd jego przynależność do dronów klasy MALE oraz możliwości sprowadzające się zarówno do misji rozpoznawczych, jak i obserwacyjnych, co gwarantuje pewien stopień elastyczności co do wyposażenia w różne czujniki. Wing Loong-3 może również przybrać rolę bojową i zagrozić celom naziemnym, powietrznym oraz zapewne również nawodnym.

Najwięcej na ten temat wiadomo o jego roli agresora powietrznego. Wing Loong-3 cechuje bowiem zdolność do przenoszenia pocisków powietrze-powietrze czwartej generacji, bo PL-10E, które mogą zestrzeliwać m.in. helikoptery oraz drony. Czyni to z Wing Loong-3 potencjalnie niszczycielskiego międzykontynentalnego drona, który odbiega już dawno od możliwości tureckich Bayraktarów TB2, z którymi niegdyś ta rodzina była utożsamiana.

Najważniejszą cechą najnowszej wersji Wing Loong jest ewidentnie zwiększenie zasięgu do 10000 km. Aby to osiągnąć, Chiny znacznie zwiększyły rozmiar drona, bo z 9,05 do 12,2 metra (względem poprzedniej wersji) i jeszcze bardziej rozpiętość skrzydeł, bo z 14 do 24 metrów. Wszystko to składa się na ciekawe połączenie, z którego będą mogły korzystać inne kraje, jako że Wing Loong-3 wkrótce będzie produkowany masowo przez firmę Aviation Industry Corporation of China, a jego wcześniejsze wersje są już wykorzystywane w Libii czy Pakistanie,