W tę funkcję myśliwców F-35 nie uwierzycie. Dzięki niej będą ratować miliony ludzkich istnień

Myśliwce F-35 będą mogły zestrzeliwać atomówki? Dążenie do tego trwa

Jak informuje portal Warrior Maven, Pentagon współpracuje od dłuższego czasu z firmami zbrojeniowymi na poletku badań co do zapewnienia F-35 możliwości niszczenia wrogich atomówek skierowanych w USA. Mowa więc o zwalczaniu Międzykontynentalnych Pocisków Balistycznych z jądrowymi głowicami (ICBM). To w przypadku F-35 polegałaby na wykorzystaniu pokładowego uzbrojenia i czujników do wykrycia, a ewentualnie nawet zniszczenia pocisku nuklearnego podczas jego startu i lotu w kierunku granicy atmosfery ziemskiej.

Bez względu na rozwój jednego z kierunków, F-35 wniósłby coś nowego do obrony przeciwrakietowej, potencjalnie wypełniając potrzebną niszę lub przynajmniej znacznie uzupełniając istniejące systemy lądowe. Niszczenie ICBM to coś zupełnie innego niż śledzenie lub przechwytywanie pocisku balistycznego krótkiego lub średniego zasięgu.

Jeśli F-35 ograniczy się do jedynie wykrywania wrogich atomówek, będzie informował system obrony przeciwrakietowej co do ich pozycji. Jeśli jednak będzie w stanie również je niszczyć, to wykorzysta do tego bomby, pociski lub laser. Taka perspektywa wykorzystania F-35 otwiera zupełnie nowe możliwości obronne, które nie są jeszcze częścią arsenału obrony przeciwrakietowej Pentagonu. Wszystko przez to, że punkty startowe atomówek są zwykle położone nie na granicach, a w głębi państw, co czyni z nich trudne cele w pierwszej fazie lotu. F-35 są jednak wyjątkowo odporne na wykrycie, dzięki swojemu projektowi stealth, więc teoretycznie mogłyby przekraść się przez radary wroga i niespodziewanie uderzyć.

Tego typu koncepcja jest o tyle obiecująca, że F-35 niszczyłyby wystrzeliwane z lądu pociski jądrowe na najbardziej sensownym etapie ich lotu. Jako że obecne atomówki to po prostu wielkie rakiety, które na orbicie uwalniają ze swojej “głowicy” nawet kilkanaście osobnych pocisków z głowicami atomowymi. Te następnie kierują się w stronę celu i to często w towarzystwie wabików, mających za zadanie skierowanie na siebie pocisków przechwytujących. Wtedy pojawia się problem, bo zamiast jednego wielkiego pocisku zmierzającego na orbitę z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę, trzeba zestrzelić kilkanaście mniejszych pocisków, rozwijających prędkości nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Wykorzystanie F-35 do zestrzelenia atomówki na jej pierwszym etapie lotu, byłoby więc nieocenione.