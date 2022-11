Żelazna Kopuła sprawdzona na morzu. C-Dome będzie strzec wydobycia gazu i szlaków żeglugi

Test izraelskiej Żelaznej Kopuły na morzu zakończony sukcesem. C-Dome będzie chronić państwowe platformy gazu ziemnego i szlaki żeglugowe

Wygląda na to, że morska wersja Żelaznej Kopuły jest już w pełni gotowa do działania i to ponad dekadę od pierwszego wdrożenia oryginalnego systemu do użytku. Ten system powstał pierwotnie w wersji lądowej w ramach współpracy między Rafael Advanced Defense Systems i Israeli Aerospace Industries. Po dziś dzień pełni funkcję kompleksu obrony ziemia-powietrze krótkiego zasięgu zarówno w Izraelu, jak i w USA, a jego klasyfikacja jako SHORAD (Short Range Air Defense) oznacza, że radzi sobie z helikopterami, dronami i mniej zaawansowanymi pociskami (nawet artyleryjskimi) oraz samolotami na dystansie od 4 do kilkudziesięciu (w tym przypadku 70 km) kilometrów.

Na izraelski kompleks Iron Dome składa się obecnie całe dziesięć baterii z systemem radarowym (AESA) ELM 2084 i trzema lub czterema wyrzutniami rakiet. Kwestią czasu jest więc doliczenie do tego systemu instancji morskich o nazwie C-Dome, której przykład został przetestowany w zeszłym miesiącu na pokładzie korwety typu Sa’ar 6. Podczas tego sprawdzianu u wybrzeży środkowego Izraela zasymulowano zagrożenia, z jakimi system prawdopodobnie spotkałby się na morzu.

“Naval Iron Dome”: Successful C-Dome interception test aboard INS ‘Oz’ from the Sa’ar 6 ‘Magen’ Class Corvette constitutes the final stage of the naval interception system’s operationalization. pic.twitter.com/5n5iXkpm9y — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 17, 2022

System C-Dome stanowi istotne uzupełnienie zdolności obronnych izraelskiej marynarki wojennej w szerokim zakresie misji, w tym strzeżenia strategicznych aktywów, wyłącznej strefy ekonomicznej i utrzymania regionalnej przewagi morskiej państwa Izrael – czytamy we wspólnym oświadczeniu ministerstwa obrony.

Działanie systemu opiera się na tradycyjnym schemacie “wykryj, śledź, namierz i zestrzel”. W tym schemacie Iron Dome wykorzystuje radar do wykrywania nadchodzących zagrożeń powietrznych i wystrzeliwuje pociski przechwytujące Tamir, aby je odeprzeć. Jedyny minus? Te pociski są drogie (kosztują po 20 tys. dol.) i choć ich działanie jest bezcenne, to Izrael zajmuje się już alternatywą w postaci systemów laserowych, które mogłyby zestrzeliwać zagrożenia z wykorzystaniem wiązek energii, których cena wygenerowania wynosiłaby ledwie kilka dolarów.