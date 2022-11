Energia termojądrowa nadchodzi wielkimi krokami. Przełom nastąpił w Chinach

O sprawie informuje South China Morning Post, gdzie możemy przeczytać, że Chińczycy wykonali ważny krok w realizacji międzynarodowego projektu, którego celem jest wytwarzanie energii poprzez fuzję termojądrową. W długoletniej perspektywie oznacza to możliwość pozyskania w zasadzie nieskończonego źródła energii.

Co dokładnie się stało? Chińczycy zaprojektowali i przetestowali panel przeznaczony dla największego na świecie reaktora fuzji jądrowej, zwanego ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Tworzące go komponenty muszą być w stanie przetrwać w temperaturze 150 milionów stopni Celsjusza, a naukowcy twierdzą, że w czasie testów przekroczyły one wydajność projektową i są gotowe do masowej produkcji.

54 z 440 paneli wymaganych do działania reaktora powstało właśnie w Chinach. Kraj ten jest jednym z siedmiu uczestników projektu ITER. Pierwsza ściana, bo takim mianem określa się kluczowy element, ma za zadanie chronić wnętrze reaktora, pochłaniając większość promieniowania i ciepła z plazmy.

Energia termojądrowa powstaje też wewnątrz gwiazd

Panele te wykonuje się z berylu i stopu miedzi mają wymiary wynoszące 1 na 1,5 metra. Ich konstrukcja musi zapewnić wytrzymanie obciążenia cieplnego rzędu 4,7 megawata na metr kwadratowy. Dla porównania, kiedy promieniowanie cieplne dociera do powierzchni naszej planety, to na metr kwadratowy przypada go około 0,0001 megawata. Jakby tego było mało, panele muszą przetrwać starcie z 30 000 impulsów plazmy w ciągu 20-letniego okresu eksploatacji reaktora ITER.

Jeśli połączenie nie działa prawidłowo, materiały mogą się łatwo stopić i wpaść do plazmy. Polegliśmy tak wiele razy. W końcu opracowaliśmy innowacyjne podejście do spawania laserowego i rozwiązaliśmy problem. wyjaśnia Chen Jiming, jeden z naukowców zaangażowanych w projekt

Co ciekawe, niemal połowa paneli, bo 215 powstaje na terenie Unii Europejskiej. W tym przypadku obciążenie cieplne będzie jednak nieco niższe i wyniesie około 2 megawatów na metr kwadratowy. Prototypowe wersje przeszły już wstępne testy i czekają na wprowadzenie do masowej produkcji.