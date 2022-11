Energię można pozyskać z oceanu. Wyniki testów urządzenia zaskoczyły nawet jego twórców

Firma AWS Ocean Energy potwierdziła obiecujące wyniki testów uzyskane w czasie prób morskich urządzenia do pozyskiwania energii z fal. Zostały one przeprowadzone na terenie European Marine Energy Centre na Orkadach. Konwerter energii fal uzyskał średnią moc ponad 10kW i wartości szczytowe 80kW, a to wszystko w czasie fal o umiarkowanej sile. Odnotowany rezultat okazał się nawet lepszy niż oczekiwano.

Osiągi były od zakładanych wyższe o około 20 procent. Inne wnioski płynące z eksperymentów to przede wszystkim zauważalny potencjał i wytrzymałość konwertera, który nadal był w stanie dostarczać energię, nawet gdy warunki pogodowe stawały się niesprzyjające. Jeśli chcecie zobaczyć ten instrument w akcji, to najłatwiej będzie zapoznać się z powyższym nagraniem. Zostało ono nakręcone podczas silnego wiatru.

Innym istotnym aspektem całego przedsięwzięcia był stosunkowo krótki okres potrzebny do instalacji i uruchomienia urządzenia. Udało się tego dokonać w czasie krótszym niż dwanaście godzin. Obecne testy mają się zakończyć w ciągu najbliższych tygodni, natomiast AWS chciałaby ponownie rozmieścić urządzenie na początku 2023 roku, by kontynuować próby

Te liczby podkreślają nasze silne przekonanie, że Waveswing to coś realnego. Choć zawsze byliśmy pewni potencjału wydajności Waveswing, to wspaniale jest zobaczyć, jak ta pewność zostaje potwierdzona przez rzeczywiste dane. Wierzymy, że wydajność jest bardzo korzystna w porównaniu z równoważnymi danymi dla każdego poprzedniego urządzenia testowanego w tym samym miejscu. przyznaje Simon Grey, dyrektor generalny AWS Ocean Energy

Jak dodaje, cechy tego urządzenia czynią go idealnym dla zdalnych zastosowań energetycznych, takich jak zasilanie podmorskich aktywów pól naftowych i monitorowanie podwodnych ekosystemów. W planach znajduje się też opracowanie większych platform, które mogłyby pomieścić do dwudziestu jednostek 500 kW o potencjalnej mocy 10 MW na platformę.