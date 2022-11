Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34

Specyfikacja G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34

Pamięci zapakowane są w standardowe dla serii pudełko. W środku mamy tak naprawdę tylko naklejkę i informację o konieczności włączenia XMP. Plusem jest oczywiście dożywotnia gwarancja.

Testowana wersja ma taktowanie 6800 MHz i opóźnienia CL 34-45-45-108. W sprzedaży jest też wiele różnych wersji tej serii, jak choćby testowane przez nas wcześniej 5600 MHz CL36. Otrzymane pamięci są w dwóch kościach, każda po 16 GB.

Testowany zestaw pracuje z napięciem 1,40 V, czyli znacznie większej niż w przypadku wspomnianych wcześniej 5600 MHz. Wysokość kości wynosi ok. 44 mm. Jak na konstrukcję z podświetleniem nie jest źle. Oczywiście wspierają one profile XMP 3.0, więc bez problemów szybko ustawicie je w BIOS płyty głównej. Mamy również dwa wolne miejsca na profile użytkowników. Pamięci w przypadku platformy Intela będą działały w trybie Gear 2. Za kości w tym przypadku odpowiada SK Hynix.

G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 wyglądają bardzo dobrze. Do testów otrzymałem model ze srebrnym radiatorem, ale w sprzedaży będzie również wersja czarna. Podświetleniem możecie sterować poprzez oprogramowanie płyty głównej i możecie wybrać dosłownie co Wam się podoba. W obudowie z oknem z pewnością kości będą się podobały.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponownie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Wyniki są oczywiście bardzo dobre. Pamięci są wydajniejsze od 5600 MHz i pozwalają na zwiększenie wyników w różnych zastosowaniach. W szczególności spore różnice widać w AIDA64 Extreme czy w 7-zip przy pakowaniu wielu plików. Również w Far Cry 6 możecie zyskać ok. 3 fps, w Cywilizacji VI ok. 5 fps, a w Total War Saga: Troy ok. 2 fps. Pamięci bez problemów współpracują z 13900K zapewniając bardzo dobrą wydajność.

Podkręcamy G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34

OC wykonałem przy zachowaniu napięcia oraz opóźnień zapisanych w profilu XMP. Udało mi się uzyskać stabilne 7200 MHz. Jest to dobry wynik, który możecie uzyskać praktycznie zerowym kosztem.

Przy 7200 MHz wyniki są jeszcze wyższe np. w AIDA 64 Extreme. Można więc bardzo prosto zyskać darmową wydajność, co z pewnością jest kolejnym plusem testowanych pamięci.

Test G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 – podsumowanie

G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 to kości zdecydowanie warte polecenia. Z pewnością dobrze wyglądają i będą ładnie prezentowały się w obudowie z oknem. Możecie wybrać też wersję srebrną lub czarną. W testach wypadły one bardzo dobrze i bez wątpienia są to jedne z najwydajniejszych pamięci, jakie możecie połączyć z 13900K. Plusem jest też możliwość OC do 7200 MHz bez praktycznie żadnych większych zmian.

Testowane kości oczywiście wspierają profil XMP i bez problemów ruszył on na płycie Z790 Aorus Elite AX z 13900K. Całość była też w pełni stabilna. Pamiętajcie tylko, że DDR5 działają już przy Gear 2. Jeśli więc szukacie pamięci DDR5 o wysokim taktowaniu to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na testowany zestaw. W szczególności patrząc na cenę – w momencie pisania testu znalazłem je już za ok. 1750 zł.