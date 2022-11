Boicie się o swojego GeForce RTX 4090? Ta nakładka na 12VHPWR zapewni Wam bezpieczeństwo

Nakładka na złącze zasilania GeForce RTX 4090 rozwiązuje problemy niepoprawnego podpięcia

GeForce RTX 4090 dręczy problem “adapterowy”, bo wedle wszystkich doniesień, tylko połączenie RTX 4090 z opisanymi na wstępie adapterami doprowadza do awarii. Jeśli obudowa lub sposób poprowadzenia przewodu zasilającego sprawia, że ten jest obciążony i nieco “wypina” się ze złącza, to z marszu sprawia, że kontakt między stykami jest naruszony i w efekcie obciążenie poszczególnych pinów jest nierównomierne, co prowadzi do gromadzenia się temperatury i w efekcie awarii (spalenia się złącza/przewodu).

Rozwiązań tego problemu jest wiele i choć może wymagać to wymiany obudowy (lub zdjęciu jej panelu bocznego), to dla tych, którzy chcą mieć stuprocentową pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, niejaki Mike JC zaproponował coś, co powinno być standardowym wyposażeniem każdego RTX 4090. Mowa o prostej plastikowej nakładce na przewód, której nałożenie na 12VHPWR fizycznie wymusza odpowiednie poprowadzenie okablowania. Tego typu gadżetu wprawdzie nie kupicie w sieci, ale możecie go wydrukować w drukarce 3D.