Test Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC?

W zestawie znajdziemy holder oraz przejściówkę na 3x 8-pin. Dodatki są więc standardowe i producent tutaj niczym nie zaskoczył. Holder z pewnością się przyda, bowiem jest to dosyć duża i ciężka konstrukcja. Przejściówka jest niezbędna jeśli chcecie podłączyć kartę pod zasilacz bez nowego złącza.

Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC wygląda dobrze, ale nie zachwycająco. Jest to czarno-szara konstrukcja, z małym podświetleniem z boku oraz wokół wentylatorów. Wybitnie mocno nie będzie się wyróżniała w obudowie z oknem i miałem już do czynienia z ładniejszymi propozycjami. Jakość wykonania jest za to bardzo dobra – tutaj kompletnie nie mam do czego się przyczepić.

Karta ma wymiary 342 x 150 x 75 mm. Jest to więc naprawdę duża konstrukcja wymagająca naprawdę pojemnej obudowy. Jej waga wynosi ok. 2 kg. Zasilanie odbywa się ze złącza 16-pin, ale mamy wcześniej wspomnianą przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy. Za chłodzenie odpowiadają trzy 110 mm wentylatory, z których to środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Oczywiście pracują one półpasywnie. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.

Karta ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem. Przy obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2535 MHz. OC względem modelu referencyjnego jest więc dosyć małe. W benchmarku w Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px średnie zegary wynosiły 2811 MHz.

Do Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC producent rekomenduje zasilacz UD1000GM PG5. Jest to konstrukcja o mocy 1000 W i wysokiej sprawności potwierdzonej 80 Plus Gold. Zasilacz ma złącze 16-pin potrafiące dostarczyć do 600 W mocy. Dzięki niemu nie musicie wykorzystywać dołączonej do karty przejściówki. Całość ma też 6 zabezpieczeń i 10-letnią gwarancję. W połączeniu z testowaną kartą cały zestaw powinien bardzo dobrze się sprawować.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050, RTX 3090: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

RTX 4090: Nvidia Game Ready 521.90

RTX 4080: Nvidia Game Ready 526.72

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Pierwsza z rozdzielczości to świetna wydajność karty. Zbliża się ona nawet do RTX 4090, co świadczy o bottlenecku ze strony pozostałych podzespołów.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W 2560 x 1440 karta bez problemu pokonuje RTX 3090 Ti. Warto też zauważyć, że testowany model minimalnie przegrywa z pozostałymi dwoma wersjami RTX 4080.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W 3840 x 2160 możecie liczyć na średnio 60 fps w każdej z testowanych gier. Jednakże w tak wymagającym tytule jak Cyberpunk 2077 wyniki są bliskie tej wartości. Karta bez wątpienia jednak świetnie tutaj się sprawdza.

Temperatury

Temperatury przy obu BIOSach są świetne i bardzo niskie. Tutaj karta sprawdza się naprawdę bez zarzutów.

Głośność

W trybie OC grafika jest głośniejsza od pozostałych modeli RTX 4080. Tutaj mogło by być trochę lepiej nawet kosztem temperatur, choć i tak raczej nie powinna Wam przeszkadzać. W trybie Silent robi się już cicho, choć pozostałe modele potrafiły jeszcze lepiej wypadać. W spoczynku karta pracuje pasywnie więc jest idealna cisza.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest trochę niższy od pozostałych modeli RTX 4080. Karta wypada też pod tym względem lepiej niż RTX 3080 12 GB.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 170 MHz na rdzeniu i o 188 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Karta wypada świetnie we wszystkich testowanych rozdzielczościach. Nawet w 3840 x 2160 możecie liczyć na średnio 60 fps. Testowany model jest jednak najwolniejszym spośród wszystkich RTX 4080, jakie miałem okazję do tej pory testować. Różnice nie są duże, ale z pewnością występują.

Test Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC – podsumowanie

Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC to kolejny ciekawy przedstawiciel najnowszej serii kart od Nvidia. W zestawie mamy holder i przejściówkę na 3x 8-pin, więc podstawowe dodatki. Karta wygląda dobrze, choć nie aż tak jak inne modele, jakie miałem w rękach. Jest ona za to świetnie wykonana. Pamiętajcie tylko, że jest to długa konstrukcja wymagająca pojemnej obudowy.

W testach wypadła ona najsłabiej spośród trzech testowanych modeli, choć różnice nie są tutaj duże. Wynika to z mniejszego OC, ale wyniki nadal są bardzo dobre. Karta jest też chłodną konstrukcją, która potrzebuje mniej mocy niż RTX 3080 12 GB. W trybie OC jest ona za to głośniejsza od konkurencji, choć i tak nie powinna Wam przeszkadzać. Tryb Silent ma identyczne zegary boost, a jest przy tym już cichy, więc możecie zawsze przełączyć się na niego. Kartę można też ładnie podkręcić i zyskać fps. Mamy więc do czynienia z ponownie dobrym modelem RTX 4080.

Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC aktualnie kosztuje ok. 8000 zł. Tutaj mam nadzieję, że cena trochę spadnie bo jednak jest zbyt bliska RTX 4090, a różnice w 3840 x 2160 wynoszą ok. 33%. Karta powinna też być tańsza od pozostałych dwóch modeli, jakie miałem okazję testować. Jeśli więc znajdziecie ją w dobrej cenie to warto rozważyć zakup.