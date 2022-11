Lekki, stylowy, do tego z rysikiem. Oto składany Honor Magic Vs

Najnowszy składak w ofercie producenta nie jest następcą Magic V, a jego ulepszeniem. Nie ma więc co oczekiwać wielkich rewolucji. Na pokładzie znalazło się jednak sporo nowości, które zdecydowanie nie powinny nikogo zawieść. Zwłaszcza że tym razem Honor nie ograniczy dystrybucji swojego urządzenia do rynku chińskiego i już na początku przyszłego roku będzie można go kupić w naszej części świata.

Honor Magic VS będzie naszym pierwszym składanym flagowcem, który zadebiutuje na rynkach zagranicznych i jesteśmy przekonani, że przyniesie ogromne postępy, zmieniając sposób, w jaki ludzie na całym świecie korzystają ze smartfonów — powiedział dyrektor generalny firmy Honor, George Zhao.

Tylko czy warto czekać na globalną premierę składanego Honora Magic Vs?

Urządzenie charakteryzuje się 7,9-calowym składanym ekranem OLED o rozdzielczości 2272 × 1984 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności do 800 nitów. Na pierwszy rzut oka jest on taki sam jak w oryginalnym Magic V. Oczywiście, z racji, że jest to konstrukcja typu Fold mamy też ekran zewnętrzny – 6,45-calowy panel OLED. Ten ma rozdzielczość 2560 x 1080 pikseli, ale częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność szczytową 1200 nitów i obsługę HDR10+. Skaner linii papilarnych został zamontowany z boku.

Za napędzanie Magic Vs odpowiada Snapdragon 8+ Gen 1 i choć nie jest to już aktualny flagowiec Samsunga, to nadal nie można narzekać na jego wydajność. Układ wspierany jest przez 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Zgodnie z doniesieniami powiększono też akumulator, który teraz ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66W – do pełna naładujemy go w 46 minut. Mimo większego ogniwa Honorowi udało się go nieco odchudzić względem poprzednika. Waży bowiem około 261 gramów i ma 12,9 mm grubości.

Warto wspomnieć też o aparatach. Co ciekawe, Honor zrezygnował z kamerki do selfie w ekranie wewnętrznym, pozostawiając tylko 16-megapikselowy aparat na zewnętrznym ekranie. Do tego dostajemy też trzy aparaty główny 50 Mpix (Sony IMX800), ultraszerokokątny 50 Mpix z autofokusem i 8-megapikselowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym.

Honor Magic Vs oferuje kilka ulepszeń konstrukcyjnych. Producent wprowadził tu nowy, lżejszy zawias bez przekładni, który wykonano w technologii jednoczęściowego odlewania. Dzięki temu zmniejszono liczbę elementów konstrukcji nośnej zastosowanej w zawiasie z 92 do 4. Mimo tak znaczącej redukcji komponentów Honor zapewnia, że ich nowy składak zachowa trwałość i stabilność, natomiast sam zawias ma wytrzymać ponad 400 000 zagięć, co odpowiada 100 zagięciom dziennie przez przeszło 10 lat użytkowania.

Ciekawą zmianą jest też dodanie obsługi rysika Magic Pen. Niestety, tak samo, jak w przypadku Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold 4 nie znajdziemy tutaj odpowiedniego slotu w obudowie. Na pokładzie nie zabrakło też dual SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC, USB 3.1 Gen1 (Type-C), głośników stereo z certyfikatem IMAX Enhanced i trzech mikrofonów. Smartfon działa pod kontrolą ogłoszonej właśnie nakładki MagicOS 7.0, która niestety oparta jest na Androidzie 12.

Ile kosztuje Honor Magic Vs?

Składany smartfon dostępny jest w trzech kolorach — pomarańczowym, cyjanowym i czarnym. Jego ceny w Chinach prezentują się następująco:

8 GB + 256 GB kosztuje 7499 juanów (około 4800 złotych),

12 GB + 512 GB – 8999 juanów (około 5700 złotych).

Honor przygotował też specjalną wersję Ultimate, którą wyposażono w 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej, jest ona jednak stosownie droższa, bo kosztuje aż 10888 juanów, czyli około 6900 złotych.