Wideorecenzja Jabra Panacast 20 – kamery internetowe mogą się przy niej schować

Pandemia jednak miała pozytywne strony…

Zamknięcie ludzi w domach wbrew pozorom przyniosło kilka pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim wiele zmieniło się w kwestii pracy zdalnej. Coś, co jeszcze niedawno wydawało się melodią bliżej nieokreślonej przyszłości, nagle stało się koniecznością, którą trzeba było wprowadzić nie w ciągu najbliższych lat, a w ciągu dosłownie najbliższych dni.

Skoro już przesiedliśmy się na pracę zdalną lub częściowo hybrydową, wiele osób zauważyło, że do tego potrzebna jest kamera internetowa. W już całkiem miło by było, gdyby oferowała jakaś, przynajmniej w miarę ogarnięta jakość obrazu. Tutaj pojawiły się schody, bo kamery w laptopach zazwyczaj mają dosyć podłą jakość obrazu, a i niejedna dedykowana kamera pozostawia w tej kwestii sporo do życzenia. Ale są też perełki.

Jabra Panacast 20 zawstydza konkurencję

Jabra Panacast 20 wyróżnia się… masą rzeczy. Dosłownie. Od świetnego obrazu o rozdzielczości 4K, po dodatkowe oprogramowanie, funkcję dokładnego śledzenia osoby występującej i świetne wykonanie. Ale co ja Was będą zanudzać. Usiądźcie wygodnie i zapraszam Was na seans z Konradem, który sprawdził dla Was możliwości kamery.