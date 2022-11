Nieznane struktury na księżycu Marsa. Czym jest ten obiekt?

Wszystko za sprawą Fobosa, naturalnego satelity Czerwonej Planety, większego z dwóch tego typu obiektów krążących wokół Marsa. Dzięki instrumentowi MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) możliwe było spojrzenie na Fobosa z nieco innej perspektywy.

Wszystko po to, by zrozumieć wreszcie, w jakich okolicznościach doszło do jego powstania. I choć prowadzone badania nadal znajdują się na wczesnym etapie, to już teraz ich autorom udało się dostrzec możliwe oznaki obecności nieznanych wcześniej struktur pod powierzchnią tego księżyca. Jak dodaje Andrea Cicchetti, MARSIS może odegrać kluczową rolę w ostatecznym rozwiązaniu tajemnicy otaczającej pochodzenie Fobosa.

To, czy dwa małe księżyce Marsa są przechwyconymi planetoidami, czy też powstały z materiału wyrwanego z Marsa podczas kolizji, jest kwestią otwartą. Ich wygląd sugeruje, że były planetoidami, ale sposób, w jaki orbitują wokół Marsa, prawdopodobnie wskazuje na coś innego. wyjaśnia Colin Wilson, członek misji Mars Express

Fobos to większy, obok nieco odleglejszego Deimosa, księżyc Marsa

Fobos krąży tak blisko Marsa, że orbituje wokół niego częściej aniżeli sama planeta jest w stanie obrócić się wokół własnej osi. Ma przy tym bardzo nieregularny kształt i rozmiary wynoszące 27 na 18 kilometrów. Jego nieco mniejszy towarzysz, Deimos, jest mniejsze i krąży wokół Czerwonej Planety w nieco większej odległości.

Instrument MARSIS jest wyposażony w antenę o długości niemal czterdziestu metrów. Wykorzystuje ją do emitowania fal radiowych o niskiej częstotliwości, które mogą przeniknąć aż do jądra Fobosa. Część fal nie jest nawet w stanie przebić się przez powierzchnię, lecz te, którym uda się ta szuka, zazwyczaj odbijają się od wewnętrznych struktur. Analiza tego “echa” pozwala oszacować niewidoczny gołym okiem skład oraz wykryć obecność podpowierzchniowych cech geologicznych. W poznaniu przeszłości Fobosa ma pomóc współpraca Europejskiej i Japońskiej Agencji Kosmicznej w ramach misji Martian Moon Exploration.