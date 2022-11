Znaleźli materiał o pozaziemskim pochodzeniu. Udało się go odtworzyć

Głównym bohaterem tej wiadomości jest tetratenit, czyli związek żelaza i niklu. Badaniami w jego sprawie zajęli się naukowcy Uniwersytetu w Cambridge oraz Northeastern University. W toku analiz zauważyli, że dodanie fosforu do mieszanki sprawiło, iż powstała syntetyczna forma tetratenitu.

Poprzednie próby wytworzenia tetratenitu w laboratorium opierały się na mało wydajnych i stosunkowo ekstremalnych metodach. Fosfor okazał się jednak prawdziwym game changerem. Dzięki niemu możliwa jest produkcja syntetycznego tetratenitu i to na dużą skalę, bez specjalistycznej obróbki oraz drogich technik.

Tetratenit to materiał znaleziony wewnątrz meteorytów

O szczegółach prowadzonego przedsięwzięcia możemy przeczytać na łamach Advanced Science. Jak wyjaśniają eksperci, wysokowydajne magnesy są kluczem do obniżenia globalnych emisji. Źródłem tych magnesów są zazwyczaj metale ziem rzadkich. Te, pomimo mylącej nazwy, są stosunkowo powszechne, jednak w większości pozyskuje się je z Chin. Państwo Środka w 2017 roku wydobyło 81% metali ziem rzadkich. Zerwanie łańcuchów dostaw byłoby więc katastrofą dla zachodnich gospodarek.

Tetratenit powstaje na przestrzeni milionów lat. W takim okresie meteoryt ochładza się, a atomy żelaza i niklu zyskują wystarczająco dużo czasu na ułożenie się w określony sposób. Ostatecznie powstaje dzięki temu materiał o właściwościach magnetycznych zbliżonych do tych, jakie wykazują metale ziem rzadkich. W latach 60. ubiegłego wieku naukowcy próbowali stworzyć syntetyczny tetratenit poprzez ostrzeliwanie stopów żelaza i niklu neutronami. Jest to skuteczna, ale mało wydajna technika.

Dzięki nowemu podejściu nie trzeba ani milionów lat czekania ani wykorzystywania neutronów. Fosfor wchodzący w skład meteorytów przyspiesza atomy żelaza i niklu, co z kolei przekłada się na tworzenie niezbędnych uporządkowanych struktur w krótkim czasie. Mieszając żelazo, nikiel i fosfor w odpowiednich ilościach, naukowcy przyspieszyli tworzenie tetratenitu o 11 do 15 rzędów wielkości. Dzięki temu można go było uzyskać w ciągu kilku sekund. Następnym krokiem w badaniach będzie ustalenie, czy tak stworzony materiał znajdzie zastosowanie podobne jak jego niesyntetyczna wersja.