MediaTek jednak wyprzedzi Qualcomm. Już wiemy, kiedy zadebiutuje Dimensity 9200

Poznaliśmy datę premiery Dimensity 9200

Następca zeszłorocznego Dimensity 9000 ujrzy światło dzienne już za kilka dni, a dokładnie 8 listopada. Taką informację podała firma na swoim profilu na Weibo. Oznacza to, że tak jak wcześniej przypuszczaliśmy, tajwańskiej firmie uda się wyprzedzić Qualcomm przynajmniej w tej kwestii. Sama premiera właściwie niewiele znaczy, bo to wydajność i możliwości liczą się bardziej. Dodatkowo, w przypadku nowego Snapdragona wiemy już, jakie firmy wyposażą w niego swoje flagowce, a o Dimensity 9200 w tym kontekście jeszcze się nie mówi.

Choć jego poprzednik oferował naprawdę świetną wydajność i niewiele można było mu zarzucić, nie znalazł się na pokładzie wielu urządzeń, a na naszym rynku próżno szukać go w jakimkolwiek modelu — zwykle dostawaliśmy wariant ze Snapdragonem 8 Gen 1, a te z Dimensity 9000 zatrzymywane były w Chinach. Czy i w tym roku nowego flagowca czeka podobny los? Trudno powiedzieć, ale mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej już za tydzień.

Tymczasem warto wspomnieć, że niedawno Dimensity 9200 pojawił się w AnTuTu, czyli popularnym benchmarku, w którym udało mu się zgarnąć aż 1,26 mln punktów. Chociaż pokazuje to jego możliwości, to na razie również niewiele znaczy. Powie nam to więcej, gdy poznamy szczegóły jego specyfikacji, a także, gdy w teście pojawi się Snapdragon 8 Gen 2, z którym będzie można porównać flagowy chipset MediaTek.