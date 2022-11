Home Tech Nieudana premiera procesorów Ryzen 7000. AMD zaczęło się tłumaczyć

Nowe procesory AMD nie zaliczyły udanego debiutu i to do tego stopnia, że ich testy w grach będą musiały zostać za jakiś czas przeprowadzone ponownie… o ile firmie uda się rozwiązać problemy. Częściowo nieudana premiera procesorów Ryzen 7000 jest związana bezpośrednio z grami i ponoć (wbrew początkowym doniesieniom) nie sprowadza się do wersji systemu operacyjnego. Tak przynajmniej wynika z wyjaśnień AMD.