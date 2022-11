Twój nowy telewizor będzie potężny. MediaTek Pentonic 1000 da mu turbodoładowanie

MediaTek Pentonic 1000 to najnowszy kompleksowy układ do zaawansowanych telewizorów

Pentonic 1000 to najnowszy flagowy układ SoC dla inteligentnych telewizorów, który został zaprojektowany dla modeli zapewniających świetne połączenie rozdzielczości i odświeżania, bo 4K w 120 Hz. Łączy w sobie wielordzeniowy procesor centralny i dwurdzeniowy procesor graficzny, a do tego dedykowaną jednostkę przetwarzania sztucznej inteligencji oraz silniki przeznaczone specjalnie do dekodowania wideo. Poza tym znalazł się w nim układ obsługujący Wi-Fi 6/6E dla jeszcze wydajniejszego i stabilniejszego połączenia.

Dzięki Pentonic 1000 telewizor wejdzie na zupełnie nowy poziom możliwości i jakości. Ulepszona technologia AI-Super Resolution ma zapewnić świetne wygładzanie krawędzi i rekonstrukcję szczegółów do tego stopnia, że materiały Full HD będą wyglądać tak, jakby były zapisane w 4K. Idąc dalej, technologie pokroju AI-Picture Quality Scene Recognition i AI-PQ Object Recognition poprawią jakość obrazu dla realistycznego postrzegania głębi, co nada obrazowi więcej życia. Producent twierdzi też, że taki telewizor wzorowo poradzi sobie też z graniem, obsługując funkcję Variable Refresh Rate do [email protected] Hz oraz ALLM, czyli Auto Low Latency. To zagwarantuje zarówno wysoką jakość obrazu, jak i niższe opóźnienia (input-lag).

Jeśli chodzi o podstawowe funkcje i dodatki, Pentonic 1000 obsługuje popularne standardy ATSC 3.0, AV1, HEVC, VP9 i AVS3, ale również VVC (H.266). Wspiera Dolby Vision IQ z Precision Detail oraz 8-ekranowy Intelligent View (dwukrotnie lepszy od konkurencyjnych rozwiązań), dzięki któremu użytkownicy mogą oglądać wiele różnych strumieni treści jednocześnie, po prostu je dzieląc. Jak to sprawdzi się w praktyce? Odpowiedź na to pytanie przyniesie przyszłość, bo Pentonic 1000 zadebiutuje w pierwszych modelach już na początku 2023 roku.