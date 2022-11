Urządzenia do noszenia coraz użyteczniejsze dla naszego zdrowia. Będą mogły wykrywać przedwczesne porody?

Wiele się słyszy o smartwatchach ratujących życie. Głównie takie historie odbywają się z udziałem Apple Watchy, które niejednokrotnie były w stanie doprowadzić do wcześniejszego wykrycia takich schorzeń jak migotanie przedsionków czy nawet nowotwór. Właśnie dzięki tego typu funkcjonalnościom urządzenia do noszenia już dawno przestały być tylko gadżetem dla sportowców, bo ich zastosowanie przestało ograniczać się tylko do monitorowania aktywności i mierzenia kroków czy spalonych kalorii.

Czytaj też: Uwierzę, jak zobaczę. Xiaomi sprząta bałagan, MIUI 14 pozbędzie się reklam i śmieciowego oprogramowania

Obecnie pomiar tętna, natlenienia krwi, stresu czy jakości snu to bardzo podstawowe funkcje. Coraz częściej też można trafić na wykorzystanie czujników mierzących ciśnienie czy rejestrujące elektrokardiogram (tak, jak wspomniany Apple Watch). Pozyskane w ten sposób dane pomagają w codziennym dbaniu o własne zdrowiem, a w niektórych przypadkach mogą również uratować nam życie.

Teraz naukowcy z firmy Whoop zajmującej się urządzeniami do noszenia odkryli kolejny sposób na wykorzystanie dokonywanych przez tego typu sprzęt pomiarów

Wedle ich badań, funkcja pomiaru tętna mogłaby służyć do wykrywania przedwczesnych porodów u kobiet. Jest to niezwykle ważne, bo przedwczesny poród może wiązać się z niebezpiecznymi komplikacjami zarówno dla matki, jak i dziecka. Niestety, przewidzenie wcześniejszego rozwiązania jest bardzo trudne.

Dostępne, nieinwazyjne badania przesiewowe w kierunku porodu przedwczesnego mogą służyć jako wczesny sygnał ostrzegawczy dla kobiet w ciąży, dając im więcej czasu na określenie i wdrożenie interwencji poprawiających wyniki zdrowotne – powiedziała Elizabeth Cherot, dyrektor ds. medycznych praktyk lekarskich Axia Women’s Health, w oświadczeniu Whoop.

Urządzenie do noszenia opracowane przez Whoop śledzi wszelkie zmiany tętna użytkownika, sprawdzając jak często (i czy w ogóle) się ono zmienia. Takie różnice mogą być sygnałem zmian w układzie nerwowym i całym organizmie. Badania przeprowadzono na 214 kobietach w ciąży, z których 21 urodziło przedwcześnie. Ustalono, że we wszystkich przypadkach na około 7 tygodni przed porodem zaczęła pojawiać się zmienność tętna. Wysnuto więc wniosek, że to właśnie może być sygnałem przedwczesnego porodu.

Czytaj też: Znamy datę premiery składanego Honora Magic Vs. Naprawdę wygląda magicznie

Na razie jest to tak naprawdę początek badań, bo chociaż pewne obserwacje zostały poczynione, to przed badaczami jest jeszcze długa droga do dokładnego zgłębienia tematu i opracowania technologii, która w przyszłości będzie w stanie pomóc także w tym aspekcie życia.