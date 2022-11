Znamy datę premiery składanego Honora Magic Vs. Naprawdę wygląda magicznie

Możliwe, że Honor Magic Vs będzie ostatnim składanym smartfonem, jaki zostanie zaprezentowany w tym roku

A przynajmniej oficjalnie, bo plotki wskazują, że Oppo będzie jeszcze miało coś do powiedzenia na ten temat wraz ze swoim Find N2, który podobno ma zadebiutować w grudniu. Jeśli jednak chodzi o Magic Vs od Honora, tutaj nie musimy już opierać się na doniesieniach, bo producent sam ogłosił datę premiery kolejnego składanego urządzenia. Wydarzenie zaplanowano na 23 listopada, a wcześniej też potwierdzono, że doczekamy się globalnego debiutu, choć w nieco późniejszym terminie.

Niestety, Honor nie pokusił się o zdradzenie nam żadnych szczegółów specyfikacji, ograniczając się jedynie do pokazania urządzenia (i to też nie w całości). To jednak wystarczy, by dostrzec kilka zmian, jakie przyniesie Magic Vs względem Magic V. Jak widzicie na powyższym plakacie, nowy składany smartfon będzie miał płaskie boki i wydaje się naprawdę smukłym urządzeniem. Ramki wokół składanego ekranu są dość duże, ale to akurat przy tej konstrukcji nikogo nie powinno dziwić. Na zdjęciu widać też przedni aparat umieszczony w okrągłym otworze oraz złotą, prawdopodobnie metalową, obudowę i… no cóż, na razie to wszystko.

Co do reszty (w tym specyfikacji), tutaj możemy tylko spekulować, bo nawet przecieki nie dały nam wielu konkretów. Honor nie pokazuje tyłu urządzenia, ale z pomocą przychodzi szkic, który jakiś czas temu udostępnił leaker Ice Universe. Na nim możemy dostrzec wyspę aparatu z trzema obiektywami, delikatnie zakrzywiony ekran zewnętrzny z dodatkowym aparatem do selfie i informację o akumulatorze, który ma mieć rzekomo pojemność 5000 mAh. Jeśli się to sprawdzi, nowy Honor pobije na tym polu wszystkich konkurentów, z Galaxy Z Fold 4 na czele. Inne doniesienia zdradziły z kolei, że smartfon dostanie szybkie ładowanie 67 W, a jego waga ma wynosić 261 g, czyli będzie zaledwie o 2 gramy lżejszy niż nowy Fold od Samsunga, ale o 32 gramy lżejszy niż Magic V.

Biorąc pod uwagę samą nazwę urządzenia i dopisek “s”, nie będzie to kolejna generacja Magic V (który nie ma jeszcze nawet roku), a jego ulepszenie. Nie powinniśmy więc oczekiwać dużych zmian, zwłaszcza w obrębie wyświetlaczy — Magic V ma 6,45-calowy ekran OLED na zewnątrz i 7,9-calowy panel wewnątrz. Większym ulepszeniem może być przejście ze Snapdragona 8 Gen 1 na Snapdragona 8+ Gen 1. Tutaj warto jednak wspomnieć, że niektórzy spekulują na temat pojawienia się w tym modelu Snapdragona 8 Gen 2, który ma zadebiutować kilka dni wcześniej. To raczej mało prawdopodobne, bo ten układ Honor zapewne będzie chciał zarezerwować sobie dla prawdziwego następcy Magic V.

Czytaj też: Nadchodzi nowy król mobilnej fotografii. Wszystko, co wiemy o Vivo X90 przed premierą

W kwestii aparatów również nie spodziewamy się jakichś wielkich rewolucji. Honor może sięgnąć po jednostkę główną o wyższej rozdzielczości, ale raczej podejrzewamy, że pozostanie przy specyfikacji poprzednika, ograniczając się do potrójnego zestawu aparatów 50 Mpix.

Czytaj też: Seria Xiaomi 13 pod lupą. Wszystko, co już wiemy o nadchodzących flagowcach

Z racji, że premiera Honora Magic Vs odbędzie się już za niecałe dwa tygodnie, to spodziewamy się, że w kolejnych dniach producent zacznie bardziej reklamować wydarzenie, udostępniając zwiastuny i jakieś drobne szczegóły, które skutecznie pobudzą nasze zainteresowanie tym urządzeniem. Na tym etapie musimy jednak przyznać, że nadchodzący składany Honor przynajmniej z wyglądu zachwyca. Jak będzie z całą resztą? Przekonamy się już niedługo.