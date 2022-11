Meta ubija kolejne projekty. I dobrze, bo ostatnim, czego potrzebujesz, jest smartwatch od Marka Zuckerberga

We wtorek Meta ogłosiła masowe zwolnienia, pierwsze takie w historii firmy, a teraz uśmierca projekty

W tym tygodniu firma zdecydowała się zredukować liczbę pracowników i mowa o naprawdę ogromnych zwolnieniach, ponieważ pracę straciło 11 tys. osób – 13% całkowitej liczby pracowników. Jest to jeden ze sposobów na oszczędność, jednak nie jedyny, bo tak jak się spodziewaliśmy, teraz pod nóż idą projekty, nad którymi w ostatnich latach pracowano. Chodzi dokładnie o Portal, czyli inteligentne wyświetlacze oraz o dwa smartwatche. Informacje o planach przekazał Reuters (podobnie jak w przypadku planowanych zwolnień), jednak podobne doniesienia pojawiły się też z innych źródeł, więc może coś być na rzeczy.

Czytaj też: Uwierzę, jak zobaczę. Xiaomi sprząta bałagan, MIUI 14 pozbędzie się reklam i śmieciowego oprogramowania

O tych ostatnich słyszeliśmy od lat i było z nimi trochę jak z tym składanym Pixelem od Google’a – niby coś tam powstaje, ale kiedy i czy w ogóle się pojawi, to nie wiadomo. W tym przypadku mamy już prawie pewność, że nie ma co liczyć na inteligentny zegarek Marka Zuckerberga. Co ciekawe, wedle źródła, jeden z zegarków był na wczesnej fazie rozwoju, natomiast drugi – na środkowej, co oznacza, że nie był to już tylko projekt na papierze, co mogą potwierdzać wcześniejsze doniesienia o jego przyszłorocznej premierze. Mimo tego Meta i tak zdecydowała się anulować oba projekty.

Czy całkowicie? Trudno powiedzieć. Możliwe, że gdy sytuacja się unormuje, a straty finansowe zostaną odrobione, Meta zdecyduje się powrócić do zarzuconych projektów. Z drugiej strony… Czy ktokolwiek naprawdę potrzebuje tych smartwatchy, gdy na rynku mamy naprawdę ogrom podobnych urządzeń? Jasne, jedno z urządzeń miało mieć dwie wbudowane kamery, co z pewnością wyróżniałoby go na tle konkurencji, ale osobną kwestią jest funkcjonalność takiego rozwiązania.

Czytaj też: Znamy datę premiery składanego Honora Magic Vs. Naprawdę wygląda magicznie

Meta na razie nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak spodziewamy się, że jeśli informacje są prawdziwe, to w najbliższym czasie powinniśmy dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej.