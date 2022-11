Wideorecenzja Motorola Edge 30 Neo. Nadchodzą… kolory

Motorola Edge 30 Neo to mocna średnia półka

Motorola Edge 30 Neo to przede wszystkim dosyć kompaktowa obudowa. To zasługa mniejszego ekranu o przekątnej 6,28 cala. Jest wykonany w technologii P-OLED i wyświetla obraz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Mniejszy wyświetlacz ma przełożenie na mniejsze wymiary, a postawienie na lekkie materiały użyte do produkcji zmniejszyło masę smartfonu do 155 gramów. No i ten kolor…

Oprócz tego znajdziemy tu procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, dwa aparaty – 64 i 13 Mpix, NFC, czytnik linii papilarnych w ekranie, akumulator o pojemności 4020 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 68W i szereg dodatków programowych Motoroli. Z gestami na czele.

Wideorecenzja Motorola Edge 30 Neo

To tyle teorii. Czas na praktykę, a tę zaprezentuje Wam Konrad w poniższy materiale.