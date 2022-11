Nastąpiła erupcja największego na świecie aktywnego wulkanu. Jest się czego obawiać?

Jak informują przedstawiciele USGS (US Geological Service), sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie: okoliczni mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed opadami popiołu, który mógłby utrudnić oddychanie, zanieczyścić wodę czy doprowadzić do zniszczeń roślinności.

Czytaj też: Erupcja wulkanu Hunga Tonga była naprawdę potężna. Jak wypada w zestawieniu z wybuchami jądrowymi?

Poziom zagrożenia został ustawiony na najwyższy możliwy i choć brzmi to bardzo poważnie to jest spora szansa, że wielkiej katastrofy nie będzie: przede wszystkim pocieszający jest fakt, że wypływy lawy mają miejsce głównie w pobliżu szczytu. Erupcja rozpoczęła się w niedzielny wieczór w obrębie kaldery Moku’āweoweo. Tego typu struktury tworzą się pod szczytem po zakończeniu erupcji.

Pierwsza oficjalnie opisana erupcja wulkanu Mauna Loa miała miejsce w 1843 roku. Najbliższa naszym czasom odbyła się natomiast niemal czterdzieści lat temu, w 1984. Łącznie doszło do 34 takich zjawisk, co pokazuje, że najwyższy aktywny wulkan tarczowy świata w ostatnim czasie nieczęsto trafiał może na pierwsze strony gazet, ale jednocześnie jego erupcje nie należały w przeszłości do rzadkości.

Poprzednia erupcja wulkanu Mauna Loa miała miejsce w 1984 roku

Mauna Loa jest jednym z 15 wulkanów znajdujących się na ośmiu głównych wyspach hawajskich. Stanowi w przybliżeniu 51% wyspy, przy czym w dużej mierze znajduje się pod wodą. W efekcie nad taflę wody wystaje “zaledwie” niecałe 4000 metrów tej formacji. Gdyby jednak liczyć wysokość wulkanu od dna morza, to byłby on o kilkaset metrów wyższy od Mount Everest.

Czytaj też: Wulkan budzi się po 800 latach ciszy? Dziwne oznaki wzbudzają niepokój u mieszkańców wysp

W czasie ostatniej erupcji, która trwała trzy tygodnie, lawa znalazła się około ośmiu kilometrów od Hilo, czyli drugiego największego miasta w całym stanie. Jeśli chodzi o najtragiczniejsze w skutkach wydarzenia związane z wulkanem Mauna Loa to z pewnością nie można pominąć erupcji z wiosny 1868 roku. Wtedy to śmierć poniosło 77 osób, które zginęły w następstwie aktywności wulkanu, która przeplatała się z osunięciami ziemi oraz tsunami.