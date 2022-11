Chińczycy budują największy na świecie magazyn energii CAES. Co o nim wiemy?

Jako obiecująca alternatywa dla elektrowni szczytowo-pompowych, magazyny energii CAES najpierw kompresują powietrze pod ziemią, by później uwalniać je w razie zapotrzebowania, napędzając turbiny wiatrowe, które produkują energię elektryczną.

Jeden z takich magazynów powstanie w chińskiej prowincji Szantung, gdzie rozpoczęto budowę bloku energetycznego o mocy 350 MW/1,4 GWh. Realizacja projektu Tai’an rozpoczęła się 29 września, a kiedy już zostanie zakończona, to chiński magazyn energii ma być największym na świecie zbudowanym w ramach technologii CAES. Z doniesień medialnych wynika, że placówka powinna osiągnąć stan operacyjny w 2024 roku.

Technologia CAES działa poprzez podnoszenie ciśnienia i wprowadzanie powietrza do zamkniętej jednostki. W przypadku chińskiej inwestycji wykorzystywana będzie tzw. kawerna, czyli pusta przestrzeń w skałach. Jeśli pojawi się zapotrzebowanie na energię, to wystarczy uwolnić powietrze przez system grzewczy w celu rozprężenia go. Zadaniem tego powietrza będzie obracanie turbin w celu produkowania energii elektrycznej.

Magazyn energii CAES budowany w Chinach będzie miał rekordowo dużą pojemność

Minusem technologii CAES jest stosunkowo niska wydajność, szczególnie jeśli zestawić ją z możliwościami akumulatorów litowo-jonowych czy elektrowni wodnych. Kanadyjska firma Hydrostor twierdzi jednak, że opracowana przez nią A-CAES (Advanced CAES) mogłaby zwiększyć wydajność. Firma ta realizuje właśnie na terenie Australii projekt o mocy 1600 MWh.

Tego typu rozwiązania są obecnie na wagę złota, szczególnie w okresie, gdy odnawialne źródła energii zyskują popularność. Podstawowym problemem jest właśnie magazynowanie energii w okresie, gdy jest jej w nadmiarze, by uwolnić te zasoby, kiedy podaż spada. Przykładem takiej sytuacji może być na przykład ograniczenie ilości produkowanej energii na skutek osłabienia wiatru czy ograniczenia ilości promieni słonecznych docierających do powierzchni.