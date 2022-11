NASA potwierdza: wystartuje misja, dzięki której każdy mógłby zostać miliarderem

Oczywiście bogactwo byłoby w tym przypadku zależne od kwestii ekonomicznych i raczej wszyscy nie zaczęliby się nagle pławić w luksusie, lecz chodzi o inną kwestię: potencjał drzemiący w pozaziemskich obiektach. Psyche ma około 220 kilometrów długości i krąży wokół Słońca między Marsem i Jowiszem.

Czytaj też: Na Księżycu znaleziono nieznany do tej pory minerał. To pierwszy wykryty przez tę nację

Planetoida ta składa się z materiałów podobnych do tych, które można znaleźć w jądrze Ziemi. Mogą ją tworzyć pierwiastki takie jak żelazo, nikiel i złoto, mające łączną wartość…10 000 biliardów dolarów. Początkowo misja skierowana na Psyche miała wystartować już kilka miesięcy temu. NASA miała jednak problemy z realizację założeń, co doprowadziło do opóźnienia. Teraz wydaje się, iż realnym terminem jest 2023 rok. Dokładniej rzecz ujmując, okres startowy powinien rozpocząć się w październiku przyszłego roku.

NASA twierdzi, że misja Psyche wystartuje w 2023 roku

Doceniam ciężką pracę niezależnej komisji przeglądowej i zespołu kierowanego przez JPL mającą na celu sukces misji. Wnioski wyciągnięte z Psyche zostaną wdrożone w całym naszym portfolio misji. Jestem podekscytowany naukowymi spostrzeżeniami, których Psyche dostarczy podczas jej realizacji i obietnicą przyczynienia się do zrozumienia jądra naszej planety. wyjaśnia Thomas Zurbuchen, NASA

Czytaj też: Zbadali próbki zebrane z planetoidy oddalonej o setki milionów kilometrów. Teraz wskazują ich pierwotne źródło

Oczywiście dotarcie do planetoidy i zbadanie ukrytych w jej obrębie zasobów to jedna strona medalu. Drugą jest kwestia ich wydobycia oraz dostarczenia na Ziemię. Ten etap – o ile w ogóle zostanie rozpoczęty – będzie bez wątpienia zdecydowanie trudniejszy. Kształtem Psyche przypomina jajko, a do jej odkrycia doszło w 1852 roku. Ze względu na bardzo nietypową orbitę tego obiektu, astronomowie nie są w stanie dopasować go do żadnej znanej nauce rodziny planetoid. Sugeruje to, iż Psyche musiała powstać dawno temu, zapewne w wyniku kolizji między ciałami tworzącymi młody i wciąż rodzący się Układ Słoneczny.