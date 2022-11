Obiektyw, który trzeba mieć. Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN w końcu trafia do systemu Fujifilm X

Obiektyw Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN z mocowaniami dla systemów Sony E i Leica L miał swoją premierę w październiku 2021 roku. Cieszy fakt, że producent postanowił uzupełnić ofertę także o wersję z bagnetem X.

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN to obiektyw, który ma wiele do zaoferowania

Zakres ogniskowych oferowanych przez nowy obiektyw jest standardowy dla podstawowych zoomów – nada się zarówno do zdjęć krajobrazowych, fotografii ulicznej jak i portretów. Nowa Sigma to jednak przede wszystkim wysoka jasność, kołowa przysłona złożona z siedmiu listków, dająca ładny bokeh oraz niezwykle kompaktowa i lekka konstrukcja – szkło mierzy zaledwie 61,6 mm x 76,8 mm przy 285 g wagi.

Konstrukcja wewnętrzna składa się z 13 elementów w 10 grupach, w tym z trzech soczewek asferycznych i jednej ze szkła o bardzo niskiej dyspersji. Obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie i sterowane elektronicznie. Bagnet posiada podstawowe uszczelnienia a nieruchoma soczewka minimalizuje szansę na dostanie się zanieczyszczeń do komory matrycy. Mocowanie filtrów ma średnicę 55 mm. Niewielka odległość ogniskowania pozwala uzyskać zdjęcia zbliżone do makrofotografii.

Mała konstrukcja wymusiła kompromis w postaci braku optycznej stabilizacji obrazu – dla użytkowników nowszych korpusów nie będzie to mieć większego znaczenia, gdyż posiadają one wbudowaną stabilizację matrycy, jednak posiadacze starszych modeli będą musieli zwracać na to uwagę.

Parametry

Konstrukcja obiektywu: 13 elementów w 10 grupach (3 soczewki asferyczne, 1 soczewka ze szkła o niskiej dyspersji SLD)

Kąt widzenia (APS-C): 76,5 – 31,7 stopnia

Liczba listków przysłony: 7 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/22

Minimalna odległość ostrzenia: 12,1 cm od matrycy aparatu dla ogniskowej 18 mm i 30 cm dla ogniskowej 50 mm

Maksymalna skala odwzorowania: 1:2,8 (18 mm) – 1:5 (50 mm)

Średnica filtra: 55 mm

Wymiary w wersji z bagnetem X (średnica x długość): 61,6 mm x 76,8 mm

Waga: 285 g

Zobacz także: Recenzja Sigma 18-50 mm F2.8 DC DN Contemporary Sony E

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN to obiektyw, który trzeba mieć

Sigma w wersji z bagnetem X wyceniona została na 2390 zł – i trzeba przyznać, że w zbliżonej kwocie właściwie nie ma żadnej konkurencji. Poza nią bowiem zoomy o standardowym zakresie ograniczają się w zasadzie do modeli ze zmiennym światłem. Tym bardziej że Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN wypada znakomicie także pod względem jakości obrazu – korzystam z tego obiektywu jako podstawowego szkła uniwersalnego w wersji z bagnetem E i nie ma ono sobie równych, jeśli chodzi o stosunek możliwości do ceny.

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN w wersji z bagnetem X dostępna będzie w sprzedaży od 7 grudnia 2022 r.