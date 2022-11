Panele fotowoltaiczne czeka rewolucja? Naukowcy kombinują z fazami krystalicznymi

Innowacyjne panele fotowoltaiczne coraz bliżej

Dzięki fazom krystalicznym materiałów naukowcy opracowali nową koncepcję tworzenia heterozłącz dla ogniw słonecznych.

Heterozłącza to wyjątkowe elementy ogniw, które ułatwiają proces przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Podczas absorbowania światła słonecznego przez ogniwa słoneczne generują się pary nośników ładunku, które następnie muszą być kierowane na przeciwległe strony diody fotowoltaicznej, aby wytworzyć prąd elektryczny. W tym procesie pomagają właśnie heterozłącza, które są obecne w organicznych i krzemowych ogniwach słonecznych, choć w odmiennym charakterze.

Teraz naukowcy wykorzystali cechę materiałów o różnych konfiguracjach strukturalnych zwanych fazami krystalicznymi. Okazało się, że z ich wykorzystaniem można stworzyć zupełnie nową koncepcję tworzenia heterozłącza dla fotowoltaiki. Wszystko dzięki temu, że ten sam materiał może wykazywać różne właściwości w zależności od specyficznych układów atomów i cząsteczek w jego strukturze. W swoim badaniu naukowcy wybrali perowskit z jodkiem cezu ołowiu, czyli wysoce wydajny materiał absorpcyjny dla ogniw słonecznych w jego fazie beta i gamma.

Optyczne i elektroniczne właściwości jodku ołowiu cezu w jego fazie beta i gamma różnią się od siebie. Poprzez umieszczenie gamma-perowskitu na wierzchu beta-perowskitu byliśmy w stanie sfabrykować fazowe ogniwo słoneczne, które jest znacznie bardziej wydajne w porównaniu z ogniwami słonecznymi, które są oparte na jednofazowych perowskitach. Zaawansowana analiza spektroskopowa ujawniła, że ta poprawa wydajności związana jest ze zwiększoną absorpcją światła i tworzeniem korzystnego ułożenia energetycznego pomiędzy dwoma fazami – wyjaśniła prof. Yany Vaynzof, prowadząca zespół naukowców.

Opracowano wiele różnych wersji, z czego najbardziej obiecującą okazała się ta o grubszej warstwie gamma, która spowodowała znaczną poprawę wszystkich parametrów wydajności fotowoltaicznej, osiągając sprawność konwersji mocy ponad 20%. W testach wykazano, że takie fazowe heterozłącza pozostają stabilne podczas pracy ogniwa słonecznego, a nawet tłumią migrację jonów w absorberze ogniwa słonecznego, rozwiązując problem często spotykany w przypadku materiałów perowskitowych.

Jak panele fotowoltaiczne mogą się dzięki temu zmienić w przyszłości? Bardzo, bo odkrycie takiego sposobu produkcji heterozłącz otwiera drogę do tworzenia innych tego typu struktur. Ma to o tyle wielką wagę, że w rzeczywistości wiele klas półprzewodników wykazuje polimorfizm w kwestii swoich faz krystalicznych. Dlatego też ta koncepcja może utorować drogę do zupełnie nowych ogniw słonecznych opartych na heterozłączach fazowych, które można stworzyć z jednego materiału przy użyciu prostych i tanich procesów produkcyjnych.