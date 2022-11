Fani anime – marsz do Multikina! Ruszają seanse One Piece Film: Red

Ktoś może spytać – o co to wielkie halo? Przecież dość mamy w kinach filmów animowanych. Jednak japońska animacja to zupełnie inna nomen-omen bajka niż chociażby filmy Disneya. Ta forma sztuki przyciąga przed ekrany widzów w każdym wieku, a w Polsce anime ma przeogromną rzeszę fanów. Ktoś powie – no dobrze, ale to nie może się sprzedawać. Takim osobom polecam zerknąć na wyniki finansowe filmu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train, który w box office przebił niejeden hollywoodzki blockbuster.

Widząc ten sukces kina na całym świecie – także w Polsce – nie mogły pozostać obojętne. Kolejny mega hit trafia do Multikina.

One Piece Film: Red w Multikinie. Już dziś możesz wybrać się na seans.

Przedpremierowe pokazy nowych przygód Luffy’ego i Słomkowych Kapeluszy rozpoczęły się 3 listopada 2022 r., a już od 4 listopada film jest dostępny dla wszystkich w wybranych kinach sieci Multikino:

Bydgoszcz,

Elbląg,

Gdańsk,

Jaworzno,

Katowice,

Kielce,

Koszalin,

Kraków,

Lublin,

Łódź,

Olsztyn,

Poznań 51,

Poznań Malta,

Poznań Stary Browar,

Pruszków,

Radom,

Rybnik,

Rzeszów,

Słupsk,

Szczecin,

Tychy Gemini,

Warszawa Młociny,

Warszawa Reduta,

Warszawa Targówek,

Warszawa Ursynów,

Warszawa Wola,

Warszawa Złote Tarasy,

Włocławek,

Wrocław Pasaż Grunwaldzki,

Zabrze.

Reżyserem „One Piece Film: Red” jest Goro Taniguchi, znany chociażby z serii Code Geass, zaś za scenariusz odpowiada Tsutomu Kuroiwa. Eiichiro Oda, autor mangi One Piece, pracował przy filmie jako konsultant kreatywny. Bilety kupisz na stronie Multikino.pl lub w kasie przed seansem.

OnePiece Film: Red w sieci Multikino

Od strony fabularnej to prawdziwa gratka dla fanów serii. Po raz pierwszy w historii Uta – najbardziej kochana piosenkarka świata – występuje w koncercie na żywo, zaś na scenie wraz z nią pojawią się Słomkowe Kapelusze i Luffy. Tajemnicza piosenkarka okazuje się być… córką samego Shanksa.

One Piece Film: Red w sieci Multikino

2022 to znakomity rok dla fanów anime.

One Piece Film: Red to nie pierwszy pełnometrażowy film anime, który możemy w tym roku zobaczyć w Multikinie. Wcześniej mogliśmy zobaczyć takie hity jak „Belle”, „Jujutsu Kaisen” oraz Dragon Ball Super: Super Hero”. Zainteresowanie tymi seansami było ogromne i nie ulega wątpliwości, że podobnie będzie w przypadku nowego filmu z uniwersum One Piece. Trzymamy kciuki, aby ten sukces przełożył się na jeszcze większą liczbę filmów anime w polskich kinach w przyszłości

