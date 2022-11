Na co komu światłowód Orange o przepustowości 10 Gb/s? Wcale nie chodzi o szybkość

Światłowód Orange 10 Gb/s – tu nie chodzi o pojedynczą prędkość, a liczbą urządzeń

Internet o przepustowości 10 Gb/s daje realną prędkość pobierania i wysyłania danych (łącze symetryczne) na poziomie 8 Gb/s. Faktycznie to działa, potwierdzam i widzicie to na zdjęciach dołączonych do tekstu.

W tym wszystkim nie chodzi jednak o pojedynczą prędkość jednego urządzenia, a możliwość rozdzielenia tej ogromnej wartości na wiele urządzeń. Po Wi-Fi może z niej korzystać 256 urządzeń jednocześnie. Nawet jeśli czysto teoretycznie podzielimy dostępną prędkość na równe 256 części, każde z urządzeń nadal mogłoby z powodzeniem oglądać Netflixa w 4K.

Dziesięć lat temu wyruszyliśmy w światłowodową podróż. Zaczynaliśmy od testów technologii, a dzisiaj Orange Polska jest największym dostawcą usług światłowodowych w kraju. Dostarczamy łączność internetową najwyższej jakości do miliona klientów indywidualnych, a w zasięgu światłowodu Orange znajduje się blisko 7 milionów gospodarstw domowych. Od początku wierzyliśmy, że doprowadzenie światłowodu bezpośrednio do domu użytkownika ma ogromny potencjał. Zmieniający się świat i coraz większa liczba inteligentnych urządzeń podłączonych do sieci domowej sprawiają, że zapotrzebowanie na szybką i wydajną sieć stale rośnie. Technologia XGSPON o przepustowości 10 Gb/s to odpowiedź na tę potrzeb – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Działanie super-szybkiego Internetu będzie mógł sprawdzić każdy. Niestety jeszcze nie w domach, ale w salonach Orange w pięciu miastach:

w Gdańsku w Galerii Bałtyckiej,

w Łodzi w Manufakturze,

w Poznaniu w Galerii Pestka,

w Krakowie w Galerii Zakopiańskiej,

w Warszawie w Miasteczku Orange oraz w Domu Handlowym Sezam.

Ale po co? Komu to potrzebne? Już wyjaśniam

Faktycznie w domu dzisiaj mało kto potrzebuje aż tak szybkiego Internetu. W zasadzie nawet 1 Gb/s przerasta nasze domowe użytkowanie, nawet jeśli łączymy je z pracą zdalną. Można narzekać, że po co to komu, że to przerost formy nad treścią, tego nikt nie wykorzysta…

Faktycznie coś w tym jest, ale pomyślcie przez chwilę nad pytaniem – w jaki inny sposób mamy się rozwijać? To dobrze, że Orange pokazuje nowe rozwiązania pozwalające jeszcze bardziej rozpędzić domowy Internet. Dzisiaj może tego nie potrzebujemy, ale kto wie, jak będą wyglądać usługi za 5-10 lat. Przypomnijcie sobie, jak w 2005 roku mało kto jeszcze myślał o Internecie w telefonie. Przecież muzykę mieliśmy w plikach MP3 lub płytach, po co ją przesyłać Internetem? Ze Światłowodem Pro 10.0 zapewne będzie podobnie. Dzisiaj może być zbędny, ale dobrze jest mieć świadomość, że kiedy już będziemy go potrzebować, to on będzie na nas czekać.