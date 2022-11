Home Nauka Przemysł lotniczy musi przestać tak truć. Odpowiedzią może być alternatywne paliwo lotnicze

Biorąc pod uwagę wszystkie emisje samolotów, latanie jest odpowiedzialne za około pięć procent zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Biorąc pod uwagę, że 89 procent populacji nigdy nie latało, zapotrzebowanie na pasażerów podwaja się co 20 lat, a inne sektory dekarbonizują się znacznie szybciej, przewiduje się, że liczba ta wzrośnie. To z kolei jednoznacznie wskazuje na to, że przemysł lotniczy musi przestać tak truć, a tego może dokonać alternatywa dla paliwa lotniczego oparta na utlenionej nanocieczy (nanofluidzie), jak wynika z badania opublikowanego w International Journal of Sustainable Aviation.