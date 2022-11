Procesor kwantowy z imponującym rekordem. Różnica jest aż 100-krotna

Cechą wyróżniającą kubitów jest możliwość utrzymywania się w stanie superpozycji, co oznacza przyjmowanie wartości 0 i 1 jednocześnie. W praktyce sprawia to, iż dzięki kubitom można wykonywać znacznie więcej operacji za jednym razem, skracając czas potrzebny do przeprowadzenia obliczeń. Okres, w którym kubity mogą być zaangażowane w coraz bardziej złożone obliczenia jest określany mianem czasu koherencji.

Dłuższy czas koherencji oznacza, że masz więcej czasu, w którym twoja informacja kwantowa jest przechowywana – co jest dokładnie tym, czego potrzebujesz podczas wykonywania operacji kwantowych. Czas koherencji w zasadzie mówi ci, jak długo możesz wykonywać wszystkie operacje w jakimkolwiek algorytmie lub sekwencji, którą chcesz wykonać, zanim stracisz całą informację w swoich kubitach. wyjaśnia Amanda Seedhouse

W teorii im dłużej trwający ruch obrotowy kubitów, tym większa szansa, że informacja zostanie zachowana. Kiedy jednak ruch ten zostanie zatrzymany, informacja może ulec uszkodzeniu. Jak się okazuje, zmiana ruchu kubitów i wymuszenie ich ciągłego przemieszczania może wydłużyć czas przechowywania informacji. O ile jednak kontrolowanie milionów kubitów za pomocą jednej anteny było przełomowe, to tym razem potrzeba było czegoś więcej: możliwości kontrolowania kubitów indywidualnie, dzięki czemu mogłyby one zostać wykorzystane w komputerze kwantowym.

Kubity mogą wykonywać więcej obliczeń jednocześnie niż “zwykłe” bity

Protokół SMART (Sinusoidally Modulated, Always Rotating, and Tailored) umożliwił badaczom kontrolowanie ruchu każdego kubitu tak, by kołysał się w przód i w tył. Po przyłożeniu pola elektrycznego pojawiła się natomiast możliwość wyłączenia kubitu z rezonansu, zmieniając jego ruch względem sąsiednich kubitów. Seedhouse porównuje to do sytuacji, w której dwoje dzieci bawi się na huśtawce, synchronicznie przesuwając się do przodu i do tyłu. Dając jednemu z nich impuls, możemy sprawić, że osiągną koniec swojego łuku na przeciwległych końcach – jedno dziecko byłoby “0” natomiast drugie – “1”.

W świecie kwantowym przekłada się to na możliwość kontrolowania każdego kubitu z osobna, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu koherencji. W tym przypadku informacja była przechowywana przez około dwie milisekundy. Jest to około 100-krotnie dłużej niż w poprzednich eksperymentach z użyciem tego samego procesora kwantowego.