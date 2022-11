Powstał pierwszy w historii akcelerometr kwantowy 3D. Jego twórcy wiedzą, jak go wykorzystać

O szczegółach tego projektu możemy przeczytać w publikacji dostępnej w formie preprintu w bazie danych serwisu arXiv. Wśród beneficjentów tego przełomu wymienia się przede wszystkim osoby korzystające z nawigacji na przykład na statkach towarowych. Obecnie stosowane akcelerometry są bardzo przydatne, ale nie zapewniają bezbłędnych pomiarów.

Jeśli pozostajemy poza zasięgiem GPS przez krótki czas, to nie będzie to problemem. W dłuższych okresach może to jednak doprowadzić do błędów liczonych w kilometrach. Z tego względu dokonania Francuzów są tak ważne. Skorzystać mogą zarówno jednostki utrzymujące się na powierzchni, jak i te ukryte pod nią, czyli łodzie podwodne. Prace nad kwantowymi akcelerometrami trwały od dawna – urządzenia te wykorzystują lasery do spowolnienia i schłodzenia chmur atomów, dzięki czemu tworzą wzory interferencyjne podczas ruchu.

Kolejnym krokiem jest mierzenie, jak owe wzory się zmieniają – jest to możliwe dzięki laserom, a ostatecznym celem jest śledzenie położenia urządzenia w przestrzeni. Wcześniejsze wersje interferometrów były dość nieporęczne, lecz ta nowa jest znacznie mniejsza i mieści się w metalowym pudełku o długości przypominającej laptopa.

Akcelerometr kwantowy zaprojektowany przez Francuzów ma długość przypominającą laptopa

Nowy akcelerometr składa się z laserów umieszczonych wzdłuż wszystkich trzech osi przestrzennych. Ich wiązki służą do manipulowania chmurą atomów rubidu uwięzionych w małym szklanym pudełku i schłodzonych do temperatury bliskiej zera absolutnego. Lasery te tworzą fale w chmurze atomów i mierzą powstałe wzory interferencyjne, dzięki czemu mogą oszacować ruch. Przeprowadzone testy wykazały, że zaprojektowany system jest 50 razy bardziej niezawodny niż zazwyczaj stosowane.

I choć gabaryty tego instrumentu są nadal zbyt okazałe, by można go było zaimplementować na przykład w telefonach komórkowych, to w grę wchodzą inne zastosowania. Członkowie zespołu twierdzą, że statki i łodzie podwodne to realne cele. Akcelerometr kwantowy mógłby również trafić w gusta geologów szukających złóż – byłoby to możliwe poprzez pomiary niewielkich zmian w grawitacji.