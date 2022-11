Ta gwiazda niegdyś eksplodowała, generując przerażające pozostałości

Przed jedenastoma tysiącami lat była gwiazdą. Teraz pozostałości po supernowej Żagla wywołują ciarki na plecach

Mianem supernowy Żagla określa się pozostałości po supernowej, które znajdują się w konstelacji Żagla w odległości 815 lat świetlnych od Ziemi. Ta pozostałość, to w rzeczywistości po prostu mgławica, która powstała w końcowej fazie życia masywnej gwiazdy w wyniku wybuchu i odrzucenia zewnętrznej otoczki. Kiedy dochodzi do tego wybuchu, gwiazda staje się supernową i w tym szczególnym przypadku gwiazda stała się pulsarem, a więc białym karłem.

Jako że ten “kosmiczny incydent” miał miejsce wiele tysięcy lat temu, to jedyne co pozostało po masywnej gwieździe to ta przypominająca część trupiej czaszki różowo-pomarańczowa sieć chmur. Pozostałość po supernowej żagla jest ogromna i wedle badaczy, zmieściłoby się w niej dziewięć księżyców w pełni. Możemy ją oglądać tylko dzięki zaawansowanemu procesowi wykorzystania danych (zdjęć/światła) zebranych przez teleskop VST i jego układ 32 detektorów.

Zebrane przez teleskop surowe obrazy są korygowane poprzez usuwanie martwych pikseli, cieni i zmiennej jasności. Ten proces przechodzenia od surowych do gotowych do nauki danych nazywany jest “redukcją danych”. Jako że teleskop nie przechwytuje kolorowych obrazów, a kilka wersji tego samego przy użyciu różnych filtrów, należy nadać im kolor przed połączeniem razem w końcowy obraz. Jako że widoczna powyżej mozaika zdjęć została wykonana przez kamerę OmegaCAM w VST, która może rejestrować obrazy przy użyciu kilku różnych filtrów, uzyskując różne długości fal światła i kolorów, stąd dominacja niebieskiego, zielonego i magenta na zdjęciu.