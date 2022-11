Realme 10 trafia do Polski. Jest szybki, ładny, a na start kupisz go w świetnej promocji

Jeśli chodzi o premiery nowych smartfonów, nasza uwaga skupia się głównie na modelach z wyższej półki, w których producenci wprowadzają najwięcej innowacji i zmian względem poprzednich generacji. Nie można jednak zapominać o urządzeniach tańszych, z niższych półek, które może i takiego wielkiego szumu wokół siebie nie robią, ale grono ich odbiorców jest już znacznie szerze. Przykładem takiego modelu może być właśnie Realme 10, który dziś zadebiutował w naszym kraju.

Realme nie rozdrabnia się z premierami. Realme 10 wkracza do Polski w dniu światowego debiutu

Pierwszy i najbardziej podstawy model z nowej serii cechuje się przede wszystkim dwiema rzeczami — eleganckim wyglądem i wysoką wydajnością. Ta pierwsza kwestia jest niezaprzeczalna, tak jak zresztą miało to miejsce również w przypadku poprzedników. Realme stawia na kosmiczne inspiracje, starając uchwycić siłę i dynamikę cząsteczek poruszających się z prędkością światła. W efekcie dostajemy urządzenie, które aż szkoda chować w ochronnym etui. Widać też kilka znacząco zmian względem poprzednika, zwłaszcza w obrębie wyspy aparatów, a właściwie jej braku, bo Realme zdecydowało się na pozostawienie jedynie samych czujników, bez modułu wyspy. Warto też wspomnieć, że jest to najcieńszy telefon marki – ma zaledwie 7,95 mm grubości.

Kolejnym, co Realme nam obiecuje, jest wydajność. W stosunku do poprzednika, czyli Realme 9, faktycznie mowa o znacznym ulepszeniu. Za napędzanie nowego modelu odpowiada bowiem układ Helio 99, który względem Snapdragona 680 z serii 9 faktycznie oferuje większą wydajność, zarówno CPU (o 25%), jak i GPU (o 78%), a także zmniejszony o 20% pobór mocy. Chipset sparowany jest z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, ale producent dodał też funkcję dynamicznej pamięci RAM, więc można tę fizyczną rozszerzyć o dodatkowe 8 GB. Energii smartfonowi dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie 33W SUPERVOOC. Zaledwie 28 minut wystarczy, by naładować go do połowy.

Realme 10 pochwalić się może 6,4-calowym ekranem Super AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i odświeżaniem 90 Hz. Za ochronę wyświetlacza odpowie szkło Gorilla Glass 5. W lewym górnym rogu przedniego panelu umieszczono 16-megapikselowy aparat do selfie, natomiast konfiguracja z tyłu pozostawia wiele do życzenia i nie jest już tak solidna, jak w przypadku poprzednika. Dostajemy bowiem 50-megapikselowy aparat główny połączony z 2-megapikselowym czujnikiem głębi. Niby Realme obiecuje ulepszony tryb nocny czy lepszą redukcję szumów, ale raczej nie ma co się spodziewać większych zachwytów.

Realme 10 jest już dostępny w sprzedaży, a na start nie zabrakło promocji

Jeśli spodobał wam się ten nowy model od Realme, to do jutra, czyli do 10 listopada do godziny 15:00 macie możliwość kupienia go w niższej cenie, wynoszącej 1199 zł. Smartfon dostępny jest w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl, a także w sklepach partnerskich marki. Po zakończeniu promocji standardowy koszt Realme 10 wynosić będzie 1299 zł.