Światłowód może być szybszy niż myślimy. Naukowcy przesłali nim rekordową ilość danych

Naukowy przesłali ogrom danych, wykorzystując tylko jeden standardowy światłowód

Za rekordowe osiągnięcie odpowiada zespół naukowców z Network Research Institute of the National Institute of Information and Communications Technology z Japonii. Ten osiągnął nowy rekord świata w przepustowości za pomocą pojedynczego światłowodu o standardowej średnicy, wykorzystując umiejętnie różne częstotliwości światła dostępnego w całym spektrum. Światłowody działają bowiem poprzez wykorzystanie unikalnych pod kątem częstotliwości wiązek świateł, które mogą przenosić niezależny względem innych strumień informacji. W światłowodach wykorzystuje się więc prędkość światła, pozwalając, aby całe spektrum wiązek przenoszących danych odbijało się od jego ścianek aż do dotarcia od nadawcy do odbiorcy.

Tym razem naukowcom udało się uzyskać wydajność spektralną na poziomie 332 bitów/Hz, co oznacza, że trzykrotnie pobili swoje osiągnięcie z 2019 roku, kiedy to uzyskali wynik 105 bitów/Hz. W swojej rekordowej próbie przesłali informacje w paśmie C na 184 różnych długościach fal, a przed wysłaniem przez światłowód, sam sygnał świetlny został zmodulowany w celu przesłania 55 oddzielnych strumieni danych. W efekcie odbiornik oddalony o 25,9 km zdekodował 184 długości fal i 55 oddzielnych strumieni, odbierając około 1,53 petabitów danych w każdej sekundzie.

Warto tutaj wspomnieć, że przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o podobnym osiągnięciu i to nawet okazalszym, bo wtedy naukowcy zdołali uzyskać przepustowość całych 1,84 petabitów na sekundę, czyli więcej. Tyle tylko, że wykorzystali wtedy układ fotoniczny, będący ciągle w fazie eksperymentalnego projektowania, a więc nie tę tradycyjną infrastrukturę sieciową i pojedynczy standardowy światłowód. W efekcie najnowsze badanie może wpłynąć na rozwój połączeń światłowodowych szybciej, niż to wcześniejsze.