W takich warunkach sieci neuronowe uczą się najlepiej. Ludzie powinni wyciągnąć wnioski?

Mózg jest bardzo zajęty, gdy śpimy, powtarzając to, czego nauczyliśmy się w ciągu dnia. Sen pomaga zreorganizować wspomnienia i przedstawić je w najbardziej efektywny sposób. wyjaśnia Maxim Bazhenov, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego

Czytaj też: Naukowcy nauczyli neurony grać w Ponga. Przełom czy już “zabawa w Boga”?

We wcześniejszych badaniach, którymi zajmował się Bazhenov, naukowcy zaobserwowali, że sen wspiera pamięć, zdolność do tworzenia skojarzeń między przedmiotami, ludźmi i wydarzeniami, a także chroni przed zapominaniem dawnych wspomnień.

Z kolei sieci neuronowe naśladują funkcjonowanie ludzkiego mózgu, dzięki czemu można je wykorzystać na wiele sposobów. Ich udział w codziennym życiu jest powszechny – sieci neuronowe znajdują zastosowanie w bankowości, medycynie czy badaniach naukowych. I choć pod wieloma względami okazują się skuteczniejsze od ludzi, to sieci neuronowe mają pewien problem: gdy uczą się sekwencyjnie, nowe informacje nadpisują poprzednie. Z kolei ludzki mózg uczy się w sposób ciągły i włącza nowe dane do tych już istniejących.

Sieci neuronowe miały do tej pory problem z uczeniem sekwencyjnym

Co więcej, nauka zazwyczaj idzie mu najlepiej, gdy okres aktywności jest przeplatany snem wspierającym konsolidację pamięci. Wyniki badań w tej sprawie są dostępne na łamach PLOS Computational Biology i opisują, jak naukowcy sprawili, że zamiast informacji przekazywanych w sposób ciągły, są one przesyłane w określonych momentach. Chwilowe przerwy miały naśladować to, co w przypadku ludzi jest snem.

Czytaj też: Ten problem matematyczny czekał 115 lat na rozwiązanie. Poradziła sobie z nim dopiero sztuczna inteligencja