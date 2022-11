Google mówi dość marnym aplikacjom. Sklep Play przestanie polecać śmieci

Wiele osób na własnej skórze przekonało się o tym, że nawet jeśli Google Play poleca jakąś aplikację, to wcale nie jest równoznaczne z jej wysoką jakością. Często bowiem się zdarza, że dany tytuł sprawia nam problemy, nie oferuje tego, czego szukaliśmy, a nawet jeśli tak, to funkcje są niskiej jakości. Jest to dla nas strata czasu i nerwów, ale na szczęście Google postanowiło rozwiązać ten problem, wprowadzając nowy “pasek jakości aplikacji”.

Firma chce wyeksponować w Sklepie Play aplikacje charakteryzujące się wysoką jakością

Nowe progi jakości wykluczą aplikacje, które przekraczać będą ustalony z góry współczynnik awarii i pojawiania się komunikatu ANR – “aplikacja nie odpowiada”. Co istotne, będziemy mogli zobaczyć takie dane zarówno w ujęciu ogólnym, jak i dotyczącym konkretnego modelu telefonu. Ta ostatnia kwestia jest o tyle istotna, że czasem to oprogramowanie smartfona jest przyczyną awarii. Jak twierdzi Google, aplikacje niemieszczące się w kryteriach zostaną usunięte z niektórych obszarów Sklepu Play, a przede wszystkim — nie będą pojawiać się w rekomendacjach.

Źródło: Google

Dodatkowo przy niskich jakościowo aplikacjach pojawią się ostrzeżenia, np. czerwony komunikat: „Ostatnie dane z podobnych urządzeń wskazują, że ta aplikacja może nie działać poprawnie na Twoim urządzeniu” wyświetlony pod przyciskiem “Zainstaluj”. Dzięki którym użytkownicy będą mogli uniknąć pobrania niskiego jakościowo lub awaryjnego programu.

Warto też wiedzieć, że nie tylko kwestie techniczne będą brane pod uwagę. Google chce rekomendować aplikacje wysokie jakościowo, co oznacza, że redaktorzy Sklepu Play będą oceniać również wygląd, treść pod kątem zaangażowania, integrację reklam, intuicyjność interfejsu czy ogólną łatwość korzystania z aplikacji lub gry. Firma sprawdzi też, czy programy są zgodne z wytycznymi dotyczącymi jakości Androida.

By dostać się do rekomendacji, Google wdroży pasek ocen z 3 gwiazdkami – najwyżej oceniane aplikacje będą najbardziej eksponowane.

W lutym 2023 r. po raz pierwszy wprowadzimy zmianę ocen na listach Top Free na całym świecie i we wszystkich formach. W przyszłym roku planujemy wprowadzić tę zmianę również do list najlepiej płatnych i najbardziej dochodowych aplikacji.

Wszystkie te działania mają przynieść użytkownikom Sklepu Play, gwarancję, że jeśli sięgną po aplikację znajdującą się w rekomendacjach, to będzie ona produktem o najwyższej jakości. Oczywiście inną kwestią jest działanie tych nowości w praktyce. Na razie jednak na przekonanie się o tym musimy trochę poczekać.