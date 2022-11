Intel otwiera pracownię sztucznej inteligencji w polskiej szkole rolniczej. Zazdroszczę uczniom

Doceniam analogowy czas swojej młodości. Z drugiej strony nie mogę się pogodzić z tym, że moje szkolne mury nie dawały takich możliwości rozwoju, jakie widzę dziś. Przykład? Golądkowo. W niewielkiej miejscowości pod Pułtuskiem mieści się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Placówka właśnie wzbogaciła się o pracownię AI z prawdziwego zdarzenia.

Sztuczna inteligencja w rolnictwie – Polska światowym pionierem

Spytajcie kogokolwiek o sektory gospodarki, które naturalnie kojarzą się z AI. Padną następujące odpowiedzi: motoryzacja, IT, telekomunikacja, finanse i bankowość, ochrona zdrowia. Niewiele osób (póki co) pomyśli o rolnictwie. Tymczasem zaawansowana analiza danych, autonomiczne maszyny, prognozowanie pogody czy rozpoznawanie obrazu – to tylko kilka przykładów, które mogą pchnąć sektor w stronę lepszej przyszłości.

Od 2021 roku wszystkie szkoły rolnicze w Polsce objęto programem edukacyjnym AI for Future Workforce. Pod koniec kwietnia tego roku Intel zawarł porozumienie o rozszerzeniu współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest propagowanie edukacji w obszarze sztucznej inteligencji w sektorze rolnym.

Owoc tej współpracy zobaczyłem właśnie w Golądkowie, w szkole podlegającej pod resort rolnictwa. Mało tego, szkolenia prowadzone w Polsce mogą stać się wkrótce podstawą dla podobnych programów wdrażanych za granicami naszego kraju. Brawo!

Pracownia AI – sprzęt, oprogramowanie, wiedza

Na pracownię sztucznej inteligencji w Golądkowie składa się kilkanaście stanowisk komputerowych wyposażonych w nowoczesne i wydajne notebooki marki Dell, bazujące na platformie Intel vPro i5. Zaplecze obliczeniowe stanowi serwer oparty na procesorze Intel Core i9. Dzięki niemu możliwe jest trenowanie nawet bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Od strony oprogramowania Intel zaproponował wykorzystanie platformy Jupyter Notebook. To wszechstronne środowisko sieciowe o otwartej architekturze open source. Szkolna pracownia AI w Golądkowie pozwala doprowadzić dowolny projekt uczniowski do fazy komercyjnej. Nie różni się praktycznie niczym od wdrożeń przeprowadzanych w środowiskach firmowych. Tak przynajmniej mówią ludzie z Intela.

Oczywiście sama pracownia to tylko narzędzie. Do tego Intel daje również program szkoleniowy AI dla nauczycieli oraz uczniów, który został dostosowany do specyfiki zagadnień rolniczych. Przewiduje łącznie aż 160 godzin zajęć. Ambicją koncernu tylko na ten rok jest przeszkolenie 200 nauczycieli i 3000 uczniów.

Rolnicze AI w Polsce – to już się dzieje

Spotkanie w Golądkowie było okazją, żeby poznać pierwsze efekty szkoleń – projekt nagrodzony w konkursie kończącym ubiegłoroczną edycję programu. Trójka uczennic z technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim zademonstrowała rozwiązanie pod nazwą “Dobór wybranych roślin uprawnych do warunków środowiskowych”. Dlaczego to takie ważne?

Dobór roślin do warunków środowiskowych zmienia wszystko. Może zwiększyć uzyskiwane plony, ograniczyć nakłady środków i pracy, zmniejszyć ilość nawozów sztucznych, zużytego paliwa i energii elektrycznej, a także zredukować odpady. Podsumowując: wyżywimy się, nie szkodząc planecie.

Zwycięski projekt korzysta z bazy danych Ecocrop, określającej przydatność upraw w określonym środowisku. Uczennice stworzyły model uczenia maszynowego na platformie chmurowej Microsoft Azure oraz interaktywną wizualizację danych w programie Tableau. Rozwiązanie nadaje się do skalowania i wykorzystania na obszarach rolniczych w różnych częściach świata.

Nawet nie chcę sobie przypominać, co robiłem w wieku dziewczyn, które prezentowały założenia nagrodzonego projektu. Wniosek mam jeden: to naprawdę świetne czasy dla chcących się rozwijać. Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz – duże miasto czy mała wieś. Nowe technologie zacierają wszelkie bariery, dlatego trzymam obydwa kciuki za inicjatywę Intela.