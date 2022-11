Imponująca sprawność i oszczędność czasu. Sztuczna inteligencja kluczem do optymalizacji

Konwerter to urządzenie służące do konwersji energii elektrycznej, które może przekształcać prąd zmienny w stały i odwrotnie bądź zmieniać napięcie lub jego częstotliwość. Tego typu urządzenia stosuje się na wiele różnych sposobów, poczynając od telefonów komórkowych, komputerów i telewizorów, a kończąc na elektrycznych pojazdach czy zastosowaniach z zakresu energii odnawialnej.

Konwertery energoelektroniczne zazwyczaj projektuje się przy udziale skomplikowanych modeli matematycznych. W efekcie czas potrzebny na wykonanie obliczeń oraz złożoność całego procesu okazują się stosunkowo niekorzystne. Oczekiwany efekt końcowy? Wysoka sprawność, niewielka objętość, lekkość, jak najmniejsze koszty i niska awaryjność.

Wykorzystując sztuczne sieci neuronowe członkowie zespołu odpowiedzialnego za publikacje, które trafiły na łamy IEEE Open Journal of Power Electronics oraz IEEE Transactions on Power Electronics, próbowali zrealizować choć część tych założeń. Taka sztuczna sieć neuronowa wykorzystuje algorytmy i systemy obliczeniowe do naśladowania sieci neuronowych występujących w naszych mózgach.

Sztuczna inteligencja zapewniła krótszy czas projektowania urządzeń oraz ich wysoką sprawność

Najpierw przeszkolono ją na zestawie danych obejmującym ponad 2000 projektów. Dzięki temu naukowcy byli w stanie wybrać najbardziej odpowiedni projekt dla pożądanej wydajności i gęstości mocy. Do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowcom miały posłużyć tranzystory polowe, cewki, kondensatory i radiatory. Jak się okazało, sprawność i gęstość mocy stworzonego urządzenia były dobrze dopasowane i zapewniały osiągi podobne do tych u obecnie stosowanych urządzeń. Czas projektowania technologii skrócił się aż o 78%, natomiast sprawność stworzonego urządzenia przekroczyła 98%.

Zautomatyzowana optymalizacja projektu elektroniki mocy umożliwia pełne wykorzystanie zalet półprzewodników o dużej szerokości pasma w porównaniu z ich krzemowymi odpowiednikami. Jesteśmy podekscytowani współpracą z Cardiff University w tej innowacyjnej dziedzinie. wyjaśnia Ingo Lüdtke, CSA Catapult

Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach. Jednym z jej zastosowań jest projektowanie materiałów i leków, co udaje się wielokrotnie szybciej niż zespołom złożonym z ludzi. Przełomowy dla tego typu badań może okazać się udział komputerów kwantowych zdolnych do wykonywania obliczeń zdecydowanie sprawniej niż robią to obecnie istniejące urządzenia.