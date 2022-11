To ostatni taki Black Friday. Za rok sklepy nie będą mogły ściemniać z promocjami

Black Friday w polskim wydaniu to w wielu przypadkach Black Frajer. Polowanie na naiwnych, którzy nie zawracają sobie głowy sprawdzaniem, ile dany produkt lub usługa kosztowały jeszcze kilka dni wcześniej. Jeśli ktoś nadal daje się naciągać na takie “wyjątkowe okazje”, od przyszłego roku powinien odczuć ulgę.

Koniec ze ściemą w Black Friday. Nadchodzi dyrektywa Omnibus

Nadrzędnym celem uchwalonej w 2019 roku unijnej dyrektywy pod nazwą Omnibus jest wzmocnienie praw konsumentów oraz ich skuteczniejsza ochrona przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Wprowadza ona szereg zmian w ustawach dotyczących praw konsumentów, informowania o cenach towarów i usług, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, a także ochrony konkurencji i konsumentów.

Nowelizacja prawa dotknie nie tylko branżę e-commerce, ale również sklepy funkcjonujące w formule stacjonarnej. Nazwać dyrektywę Omnibusa trzęsieniem ziemi, to chyba za mało. Tak czy siak, z perspektywy konsumentów to bardzo dobra wiadomość. Nowelizacja przepisów podniesie transparentność rynku, wzmocni świadomość klientów i pomoże wykluczyć z rynku nieuczciwych sprzedawców.

Obowiązek informacyjny – ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Dziś interesuje nas najbardziej tzw. obowiązek informacyjny zawarty w nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Nakazuje on wskazanie najniższej ceny danego towaru lub usługi, w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Mówiąc prościej, jako konsument będziemy widzieć, że przy okazji kolejnego Black Friday sprzedawca próbuje nas wpuścić w maliny, a obniżka jest tak naprawdę sztuczna (bo poprzedzona podniesieniem ceny).

Mam nadzieję, że od przyszłego roku taka rzeczywistość przejdzie do historii

Przestrzegania regulacji w tym konkretnym zakresie ma pilnować Państwowa Inspekcja Handlowa. Sprzedawca, który nie zastosuje się do nałożonego nowelizacją prawa obowiązku musi się liczyć z karą pieniężną do wysokości 20 tys. zł. To jedynie “łagodne upomnienie” w porównaniu do innych konsekwencji finansowych, które mają zapewnić przestrzeganie przepisów zgodnych z dyrektywą Omnibus.

Kiedy dyrektywa Omnibus wejdzie w życie w Polsce?

Okazuje się, że względem innych krajów unijnych znów jesteśmy spóźnieni. Dyrektywa Omnibus obowiązuje na terenie unijnej wspólnoty już od 28 maja 2022 roku. Tymczasem w ostatnich dniach projekt zmian dopiero przeszedł przez Senat i z kilkoma poprawkami wrócił do Sejmu. Nowelizacja przepisów powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

To data nieprzypadkowa, bowiem Omnibus powiązany jest ze wdrożeniem do polskiego ustawodawstwa dwóch innych unijnych dyrektyw: cyfrowej i towarowej. Nowelizacja ustawy dotycząca obu tych dyrektyw została już uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy więc na ostatniej prostej.