Twitter tango down. Biura zamknięte, Elon Musk boi się sabotażu

Nie minął jeszcze pełny miesiąc od przejęcia Twittera przez Elona Muska, a już można mówić nie tyle o rewolucji, co o totalnej katastrofie. Jeśli ktokolwiek jeszcze wierzy, że właściciel Tesli to geniusz biznesu i wszystko co się dzieje to część misternego planu – przestańcie. To po prostu czysty chaos.

Twitter się kończy. Biura zamknięte, Musk obawia się sabotażu.

Według nieoficjalnych informacji udostępnionych przez Zoe Shiffer, około 1:00 w nocy polskiego czasu Twitter poinformował wszystkich pracowników, iż w trybie natychmiastowym zamyka się wszystkie biura, co najmniej do 21 listopada.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022

Nie wiadomo, co jest przyczyną tego drastycznego posunięcia. Spekuluje się, iż Elon Musk może obawiać się sabotażu ze strony dotychczasowych pracowników, rozgoryczonych jego „rewolucyjnymi” zmianami.

Wśród tych „rewolucyjnych zmian” należy wymienić przede wszystkim wywalenie na bruk ok. 3700 pracowników Twittera i późniejsze błaganie, by niektórzy z nich wrócili, bo – jak można się było spodziewać – nie byli w firmie tylko na pokaz, jak sugerował Musk, a odpowiadali m.in. za infrastrukturę krytyczną. Wywalono na zbity pysk m.in. zespół odpowiedzialny za komunikację, co dodatkowo potęguje medialny chaos, ale nie zabrakło też innych perełek spowodowanych zwolnieniami – np. problemów z działaniem weryfikacji dwuskładnikowej. Zwolnieni zostali też pracownicy odpowiedzialni za codzienne funkcjonowanie firmy, co… poskutkowało doniesieniami o innych ludziach niesłusznie odciętych od dostępu do biur. Właściciel Space X zarządził też koniec pracy zdalnej i obowiązkowy powrót do budynków firmy na „co najmniej 40 godzin tygodniowo”. Niby przyszłość, a jednak warunki jak w XX-wiecznej fabryce.

Jakby „czystki” wśród pracowników było mało, w wysłanym niedawno mailu do pozostałych na stanowiskach ludzi Musk stawia sprawę jasno – albo są gotowi na „hardcore’owego Twittera”, albo do widzenia. Wygląda na to, że dzisiejsza sytuacja to pokłosie właśnie tego maila, a Elon Musk – niczym szalony dyktator – próbuje odciąć wszystkich od dostępu do firmy, nim ustali, którym jej pracownikom może naprawdę ufać.

Trudno się dziwić, że nowemu właścicielowi zaczyna się palić grunt pod stopami. Sam zwolnił kilka tysięcy osób, a już co najmniej tysiąc opowiedziało się przeciwko jego autorytarnym rządom i złożyło rezygnację. Jak tak dalej pójdzie, Musk nie będzie miał z kim pracować.

Am hearing the number of Twitter resignations today is likely over 1,000, though unclear as not all are posting their decision.



Some teams, such as the engineering team that manages Twitter’s core system libraries, are completely gone now. https://t.co/UmPz0rRpvK — Alex Heath (@alexeheath) November 18, 2022

Elon Musk nic sobie nie robi z milionów ludzi, którzy właśnie stoją przed utratą swoich platform.

Sam miliarder nie skomentował doniesień o zamknięciu biur, lecz stroi sobie żarty na Twitterze, raz komentując „kolejny rekord wejść na Twittera”, a innym razem wrzucając obrazek, który w jego mniemaniu ma chyba oznaczać „umarł Twitter, niech żyje Twitter”.

Śmiechom nie było końca. W żartobliwym tonie komentują też niektórzy użytkownicy.

If Twitter shuts down we’re not gonna beg you to follow us somewhere else but you do have to buy every future Devolver release at full price until you die. — Devolver Digital (@devolverdigital) November 18, 2022

If only we had taxed the rich maybe none of this would have happened — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 18, 2022

Innym jednak nie jest do śmiechu. Bądź co bądź Twitter przez lata ewoluował w naprawdę ważną platformę wpływu. Mnóstwo prominentnych przedstawicieli branż wszelakich korzysta z niego do komunikowania się ze światem, bo gdzie indziej mieliby to robić? Na niechronologicznym Facebooku? Zawalonym reklamami Instagramie? Uzależnionym od algorytmów TikToku? Bo przecież nie na LinkedIn.

Sytuacja jest rozwojowa. Za wcześnie jeszcze, by mówić o upadku Twittera, ale poczynania Elona Muska z każdym dniem przybliżają go do przepaści. Nawet jeśli platforma wyjdzie z tego kryzysu i jakimś cudem po takich akcjach Musk znajdzie ludzi, którzy będą chcieli pracować pod jego rządami, możemy być pewni jednego: Twitter, jakiego znaliśmy, się skończył. Czas szukać alternatywy.

