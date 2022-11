Powstała ultrafioletowa dioda autorstwa laureata nagrody Nobla. Jak można ją wykorzystać?

Na czele zespołu odpowiedzialnego za realizację tego projektu stanął Hiroshi Amano z Uniwersytetu Nagoya, który w 2014 roku otrzymał nagrodę Nobla za stworzenie… diody emitującej niebieskie światło. Tym razem celem badaczy było natomiast zaprojektowanie diody świecącej w głębokim ultrafiolecie i emitującej CW, czyli fale elektromagnetyczne ze stałą amplitudą i częstotliwością.

Czytaj też: Nadchodzą jeszcze lepsze komputery kwantowe. To zasługa konkretnego rozwiązania

Przełomowy w całej spawie jest fakt, iż udało się zademonstrować działanie tego urządzenia w temperaturze pokojowej. O szczegółach tego potencjalnego przełomu autorzy będą pisali na łamach Applied Physics Letters. Sprawa jest szczególnie ciekawa, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż tego typu technologie są wykorzystywane częściej niż mogłoby się wydawać. Stosuje się je między innymi w urządzeniach komunikacji optycznej działających w podczerwieni, a w grę wchodzi też wykorzystanie w medycynie i sterylizacji.

Jego zastosowanie w technologii sterylizacji może być przełomowe. W przeciwieństwie do obecnych metod sterylizacji LED, które są nieefektywne czasowo, lasery mogą dezynfekować duże obszary w krótkim czasie i na duże odległości. Technologia ta mogłaby przynieść szczególne korzyści chirurgom i pielęgniarkom, którzy potrzebują wysterylizowanych sal operacyjnych i wody z kranu. wyjaśnia jeden z członków zespołu, Zhang Ziyi

Ultrafioletowa dioda powstała z udziałem Hiroshiego Amano, który ma na koncie nagrodę Nobla z 2014 roku

W badaniach wzięli również udział przedstawiciele japońskiej firmy Asahi Kasei. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2017 roku, a na przestrzeni lat udało się zmniejszyć moc napędową potrzebną do pracy lasera z 5,2W do zaledwie 1,1W. I to w temperaturze pokojowej. Było to możliwe dzięki usunięciu defektów, które zaburzały przepływ prądy do regionu aktywnego diody laserowej.

Czytaj też: Ten laser pozwoli zajrzeć głębiej z mniejszą energią. Przełom w mikroskopii

Jak dodaje Zhang Ziyi, kiedy badania się zaczynały mało kto wierzył, by dało się stworzyć diodę laserową działającą w głębokim ultrafiolecie. Profesor Amano zapewniał jednak, że skoro wcześniej badacze byli w stanie zaprojektować niebieski laser, to i w przypadku głębokiego ultrafioletu będzie to możliwe. Wszystko wskazuje na to, że dokonania autorów będą przełomowe w kontekście praktycznego zastosowania i rozwoju laserów półprzewodnikowych we wszystkich zakresach długości fal. W grę wchodzi ich używanie na przykład do wykrywania wirusów, pomiarów cząstek stałych, analizy gazów czy przetwarzania laserowego w wysokiej rozdzielczości.