4 miliony AirPodsów w tydzień? Na miejscu reszty producentów przestałabym się starać

Jeśli chodzi o słuchawki TWS, Apple nie wyprzedza konkurencji – on ją miażdży

Firma Canalys podzieliła się najnowszym raportem, tym razem przedstawiającym nam kondycję rynku słuchawek dousznych „True Wireless Stereo” w III kwartale 2022 roku. Pod względem dominacji zaskoczeń nie ma, bo na pierwszym miejscu wciąż plasuje się Apple, który z każdym kolejnym kwartałem tylko umacnia swoją pozycję, osiągając już 30,9% udział w globalnym rynku.

W ubiegłym kwartale do klientów na całym świecie trafiło 76,9 mln słuchawek TWS, z czego 23,8 mln sztuk miało na opakowaniu nadgryzione jabłuszko. Jest to więc kolejny kwartał, w którym Apple miażdży konkurencję, bo inaczej właściwie nie można tego nazwać. Na rynku smartfonów sytuacja wygląda bardziej stabilnie, a udział tych dwóch gigantów różni się zaledwie o kilka procent, podczas gdy w słuchawkach Apple przebija Samsunga ponad trzykrotnie. Południowokoreańska firma w III kwartale br. Zanotowała udział w rynku na poziomie 9,6% (7,4 mln sprzedanych sztuk).

Gigant z Cupertino, w porównaniu do konkurencji, może też pochwalić się ogólnym wzrostem udziału w globalnej sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku (aż o 34%), podczas gdy zajmujący drugie miejsce Samsung zanotował spadek dostaw o 15%, a Xiaomi aż o 31%.

By jeszcze mocniej uwidocznić różnicę pomiędzy Apple’em i Samsungiem, Canalys podał nam wyniki sprzedażowe najnowszych AirPodsów. Model Pro 2 rozszedł się niczym przysłowiowe ciepłe bułeczki, bo wystarczył nieco ponad tydzień, by sprzedać 4,2 mln egzemplarzy. To tylko pokazuje, że nieważne, jak bardzo konkurencja będzie się starała, taki wynik jeszcze przez długi czas będzie tylko w sferze marzeń.

AirPods Pro 2 sprzedają się doskonale. Co jest tajemnicą ich sukcesu?

Za sukces AirPodsów odpowiada przede wszystkim niestandardowy chip działający w tych słuchawkach, dzięki któremu bezproblemowo i szybko łączą się one z innymi urządzeniami producenta. Takiego rozwiązania na pokładzie zwykłych bezprzewodowych słuchawek konkurencji nie znajdziemy. Dodatkowo, popularność najnowszego modelu Pro 2 należy przypisać obszernej liście ulepszeń, a także promocjom, które bardzo szybko zbiły cenę tego urządzenia (przynajmniej w USA).

Canalys, jak zwykle, pochylił się też chwilę nad prognozami na kolejny, IV kwartał tego roku. Oczywiście Apple nadal będzie królować i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Analitycy spodziewają się, że większość producentów nadal będzie zaliczać spadki. Być może okres świąteczny trochę załagodzi sytuację, głównie z powodu agresywnych obniżek, które jednak na dłuższą metę nie zadziałają. Konkurencji Apple’a będą więc musieli poważnie zastanowić się nad strategią i wymyślić nowe sposoby na poszerzenie bazy użytkowników, by w kolejnych kwartałach utrzymać swój udział w rynku.