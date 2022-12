Karaoke w każdym domu, bez dodatkowego sprzętu. Nowa funkcja Apple Music rozbuja każdą imprezę

“Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej” – śpiewał (?) Jerzy Stuhr. Coś w tych słowach jest, bo chociaż nie każdy może pochwalić się świetnym głosem, to jednak wiele osób lubi sobie od czasu do czasu zawtórować wokaliście podczas słuchania ulubionych utworów. Świadczy o tym popularność karaoke, rozrywki wywodzącej się z Japonii, która zdążyła już zawojować cały świat. Niestety w Polsce nadal nie mamy aż tak łatwego dostępu do miejsc, w których można sobie pośpiewać, więc częściej korzystamy z tej formy rozrywki w zaciszu domowym, samemu lub podczas imprez. Tu niestety pojawia się kilka problemów. Można oczywiście zainwestować w odpowiedni sprzęt albo robić to “domowym sposobem”, korzystając z filmików na YouTube lub stron internetowych.

Tylko po co, skoro teraz Apple Music dostanie specjalny tryb karaoke?

Nie są to tylko teksty piosenek wyświetlane w czasie rzeczywistym, które zresztą już od dłuższego czasu były obecne w serwisie. Jak dowiadujemy się z oficjalnego ogłoszenia, Apple Music Sing daje nam szereg możliwości, takich jak regulowanie wokalu, widok duetu i nie tylko. Funkcja opiera się na algorytmach, które izolują wokal od reszty utworu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie jego głośności przy pomocy nowego suwaka. Jak twierdzi Apple, technologia ta opiera się na rozwiązaniach znanych z FaceTime’a, takich jak np. redukcja szumów.

Tryb Apple Music Sing pozwoli kontrolować poziom wokalu w utworze, można więc śpiewać z artystą lub przejąć inicjatywę. Podczas śpiewania będzie można oczywiście korzystać z tekstów wyświetlanych w czasie rzeczywistym, odpowiednio zanimowanych, by łatwiej było dopasować się do rytmu. Jest też opcja duetu, która ułatwia śpiewanie w grupie.

Warto jednak pamiętać, że z trybu karaoke nie będzie można korzystać we wszystkich utworach, ze względu na proces, który muszą one przejść, by wyodrębnić z nich wokal i linię dźwiękową. Apple twierdzi jednak, że w momencie premiery 80% najczęściej odtwarzanych utworów będzie dostępnych w nowym trybie, a z czasem dojdą do tego kolejne utwory. Apple zadbał też o stworzenie zestawu ponad 50 list odtwarzania, na których można znaleźć najlepsze utwory do karaoke. Znajdziemy tam “wszystkie epickie piosenki, duety, refreny i hymny, które zachęcają ludzi na całym świecie do śpiewania”.

Czytaj też: Apple Music Replay jest tak biedne na tle Spotify Wrapped 2022, że trudno to opisać słowami

Nowość już “wkrótce” zostanie udostępniona beta testerom, a następnie zostanie uruchomiona dla wszystkich użytkowników, co ma mieć miejsce jeszcze w tym miesiącu. Niestety, pod słowem “wszystkim” kryją się tylko klienci Apple’a, bo na Androidzie nowej funkcji nie uświadczymy. Firma zapewniła jednak, że dla tych użytkowników przygotowano ulepszenia tekstów wyświetlanych w czasie rzeczywistym.