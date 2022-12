Apple M2 Max pokazał pazury. Test wydajności sugeruje ogromny wzrost możliwości

Test Apple M2 Max wykazał znaczący wzrost wydajności jednowątkowej nad M1 Max

Premiera podstawowego układu Apple M2 nieco rozczarowała. Głównie przez to, że ten System-on-Chip (połączenie m.in. CPU, GPU i pamięci operacyjnej) nie był aż tak rewolucyjny, jak niegdyś M1. Wszystko przez to, że Apple musiał pozostać na ulepszonym, ale ciągle 5-nm procesie technologicznym. To zmusiło firmę do m.in. powiększenia fizycznych rozmiarów układu, aby zmieściło się w nim nie 16, a 20 miliardów tranzystorów, wpływających bezpośrednio na wydajność, ale to ograniczenie ma zostać zniesione w M2 Max, którego nieoficjalną wydajność właśnie poznaliśmy.

Podstawowy M2 obejmuje 8 rdzeni CPU i do 12 (zależnie od wersji) graficznych rdzeni, a poza tym może obsługiwać do 24 GB współdzielonej pamięci o przepustowości 100 GB/s. Dodatkowo przyspiesza obliczenia SI swoim 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym, ale na tle wariantu Max będzie zauważalnie słabszy. Wcześniej wskazywano, że M2 Max połączy 12-rdzeniowe CPU z 38-rdzeniowym wariantem GPU, zachowując (najpewniej) limit 64 GB pamięci operacyjnej, ale dziś wiemy, że najpewniej przystanie przy połączeniu ośmiu rdzeni Performance oraz dwóch Efficiency.

Jeśli wierzyć najnowszemu testowi M2 Max w GeekBench, ten SoC zaprojektowany dla nadchodzących urządzeń z rodziny Mac w teście jednowątkowym zdobył 1899 punktów, a we wielordzeniowym tylko 8737 (ten odczyt to zapewne błąd lub prosta do poprawienia wpadka w optymalizacji). To więc znaczący wzrost względem M1 Max w MacBooku Pro, który może pochwalić się odpowiednio ~1500 i 11500 punktami w tych testach.

To oznacza, że nowy układ M2 Max jest o 19,4% szybszy w operacjach jednowątkowych, ale samą wydajność wielowątkową lepiej przemilczeć. Musimy więc czekać ciągle zarówno na oficjalne informacje od Apple, jak i na kolejne przecieki w podobnych testach, żeby wiedzieć, czym dokładnie będzie M2 Max.