Lamborghini Huracan Sterrato zaklęty w elektryczny rower. Ten gravel kosztuje tyle, co nowy samochód

Rower inspirowany Lamborghini Huracanem Sterrato. Co takiego wyjątkowego ma do zaoferowania niepowtarzalne dzieło?

Ledwie kilka tygodni temu Lamborghini pochwaliło się swoim nowym supersamochodem – Huracanem Sterrato. To specjalna wersja oryginału z 2014 roku nastawiona na podbijanie terenu (stąd powiększenie prześwitu i rozstawu kół), która wykorzystuje 5,2-litrowy silnik o mocy 610 koni mechanicznych i 560-Nm momencie obrotowym. Jako że mowa o terenowym supersamochodzie, który zdradza swój charakter praktycznie każdą charakterystyczną cechą nadwozia, nie mogło zabraknąć napędu 4×4 oraz specjalnych trybów co do jazdy w bardziej wymagającym terenie.

Co więc z takiego połączenia zaczerpnęła specjalna wersja roweru od 3T? Wygląda na to, że przede wszystkim wygląd i terenowe zacięcie, bo o dodatku elektrycznego wspomagania możecie zapomnieć. Dla jednych taka informacja będzie zapewne dobra (bo jak to gravel z silnikiem?!), ale dla drugich może wydawać się zaprzepaszczonym potencjałem na naprawdę ciekawego e-bike.

Miłośnicy klasyki nie będą jednak zawiedzeni, bo Exploro Racemax X Huracán Sterrato to wzorowy rower szutrowy z najwyższej półki. To nie tylko widać po wykończonej na efektowny mat ramie z włókna szklanego, ale również po każdym jednym elemencie składowym modelu. Firma 3T postarała się bowiem o karbonowo-tytanowe piasty kół, wydrukowane w 3D siodełko Fizik Antares oraz topowy osprzęt Sram Red AXS z 160-mm tarczami hamulców hydraulicznych.

Chociaż nie wiemy nic na temat wagi, ta musi być niska, jako że tego typu modele szutrowe, które zresztą idealnie oddają charakter Lamborghini Huracan Sterrato swoim terenowym zacięciem i sportowym charakterem, to po prostu “bardziej terenowe szosówki”. Potwierdza to zresztą sama cena, która często jednoznacznie określa wagę roweru (im wyższa cena, tym niższa waga) bo Exploro Racemax X Huracán Sterrato zamówicie obecnie tylko w przedsprzedaży za całe 15940 dolarów, czyli w przeliczeniu i bez podatków prawie 72000 zł.